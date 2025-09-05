„Nie planuję koalicji rządowej z Konfederacją. Z tego co wiem, Konfederacja też nie planuje” - powiedział premier Donald Tusk, podczas konferencji prasowej w Łomży. Lider Platformy Obywatelskiej zaznaczył jednak, że nie można jednak przewidzieć tego, co się stanie w przyszłości.
Na ten moment kolejne sondaże pokazują, że stworzenie rządu po następnych wyborach nie będzie możliwe bez udziału Konfederacji. W związku z tym premier Tusk na konferencji prasowej w Łomży został zapytany, o to czy wyobraża sobie koalicję KO z ugrupowaniem Bosaka i Mentzena. Szef rządu stwierdził, że nie wie dokładnie, kto tak naprawdę Konfederację reprezentuje.
Wybory prezydenckie miały też swój skutek polityczny. Słyszałem prognozy, że będzie katastrofa z punktu widzenia KO czy szerzej koalicji 15 października. Nie, jestem umiarkowanym, bo jestem ostrożny człowiek, ale optymistą i te spekulacje, czy możliwa jest koalicja rządowa z Konfederacją. Czy wy jesteście w stanie odpowiedzieć dobrze na pytanie, kto to jest i co to jest Konfederacja dzisiaj? Czy to pan Braun, pan Mentzen czy pan Bosak, pan Wipler? Co człowiek, to inne poglądy
— powiedział.
Premier wykluczył współpracę w ramach „egzotycznej koalicji” z Konfederacją, ale nie wykluczył współpracy w niektórych obszarach.
My znajdujemy tam ludzi, którzy w sprawach gospodarczych, nazwijmy to tak, mają te wolnorynkowe i bardzo liberalne poglądy, chyba bardziej niż ja nawet w niektórych sprawach typu każdy płaci za leczenie, za naukę, więc wydaje mi się, że niektórzy w Konfederacji idą za daleko w tym radykalnym liberalizmie, ale generalnie słucham wszędzie, staram się znaleźć ludzi i usłyszeć jakieś sensowne zdania, bo raczej nie planuję i nie zakładam, żeby w ogóle wchodziła w rachubę tego typu egzotyczna koalicja, ale tak, jak powiedziałem w przypadku prezydenta Nawrockiego, zawsze będą sprawy, gdzie lepiej współpracować, nawet jak się jest po dwóch stronach barykady, niż ciągle się bić
— dodał.
Przyszłości nie da się przewidzieć
Tusk jeszcze raz podkreślił, że ani on ani Konfederacja nie zakładają pójścia ramię w ramię. Zaznaczył przy tym, że nie można jednak przewidzieć tego, co się stanie w przyszłości.
Bić się trzeba we właściwym momencie i we właściwej sprawie, więc nie dam się sprowokować temu ciekawymi pytaniami. Nie, nie planuję koalicji rządowej z Konfederacją. Z tego co wiem, Konfederacja też nie planuje. A jak będzie wyglądał świat za 2 lata? Jakbyście uczestniczyli w tej poufnej części paryskiego spotkania z udziałem prezydenta Trumpa, to byście też wszyscy państwo nabrali dystansu do tych prognoz, co będzie za 2 lata, bo tak naprawdę świat w tej chwili, cały świat zastanawia się, co będzie za 2 tygodnie, 2 miesiące. Za 2 lata możemy być w zupełnie innej epoce
— skonkludował.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/739661-tusk-o-koalicji-ko-z-konfederacja-nie-zakladam
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.