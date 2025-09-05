Premier Donald Tusk miał dzisiaj konferencję prasową w Łomży. W jej czasie doszło do spięcia z reporterem Telewizji Republika, który chciał podkreślić „wielkość” swojej stacji. Wówczas szef rządu, odpowiadając na to przedziwnymi aluzjami, wypłynął na bardzo szerokie wody…
Tak brzmiało pytanie reportera:
Bardzo się cieszę, że dzisiaj tu jesteśmy. Prawie 2 lata nie jesteśmy wpuszczani na państwa konferencje prasowe. Czy to jest już koniec embarga na największą stację telewizyjną w Polsce?
— zapytał Wojciech Szymczak.
Tusk: „Niech pan będzie ostrożny”
Tacy duzi jesteście, że aż najwięksi w Polsce, tak? Ja znam takich facetów, którym się wydaje, że coś jest bardzo duże, a później się okazuje… Także niech pan będzie ostrożny z tym chwaleniem się co do rozmiarów i wielkości, bo z tego są później tylko kompromitacje
— powiedział Donald Tusk.
Aż strach pomyśleć, co Tusk miał na myśli…
