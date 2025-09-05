Na początku przyszłego tygodnia w resorcie zdrowia nastąpią zmiany. Premier Donald Tusk zapewnił, że kierownictwo ministerstwa będzie w pełni bezpartyjne, a minister Jolanta Sobierańska-Grenda otrzymała pełną swobodę działania.
Premier Donald Tusk został zapytany dziś podczas konferencji prasowej o dotychczasową działalność i małą widoczność publiczną powołanej pod koniec lipca minister zdrowia Jolanty Sobierańskiej-Grendy, która zastąpiła na tym stanowisku Izabelę Leszczynę.
Nie namawiam pani minister, żeby robiła festiwal medialny. Jej zadaniem nie są konferencje prasowe, tylko przygotowanie ochrony zdrowia na te najbliższe trudne miesiące
— odpowiedział i podkreślił, że „pani minister ciężko pracuje” i jest z nią w stałym kontakcie.
Tusk zaznaczył, że szefowa MZ dostała od niego „wolną rękę”.
Jak powiedziałem (…), nie będzie partyjnych działaczy w resorcie na tym poziomie ministerialnym, wiceministerialnym
— dodał, nawiązując do zapowiedzi wygłoszonej przy rekonstrukcji rządu.
Słowo się rzekło i ja się tego zobowiązania będę trzymał, więc na początku przyszłego tygodnia nastąpią zmiany w resorcie zdrowia. Szefostwo będzie bezpartyjne w całości
— zadeklarował. Przyznał, że liderzy partii koalicyjnych radzą, by jeszcze z tym „parę tygodni poczekać”.
Jolanta Sobierańska-Grenda przed objęciem resortu zdrowia kierowała spółką Szpitale Pomorskie.
CZYTAJ RÓWNIEŻ:
— Prezydent Nawrocki nie zwalnia. Podpisał ustawę o reformie szpitali. Co z likwidacją oddziałów? „W tym zakresie powinna wystąpić zmiana”
— Szef Naczelnej Rady Lekarskiej: Tusk wyznaczył kierunek konfrontacyjny na zwarcie z lekarzami. Antagonizuje nas z pacjentami
— Kto przejął zrekonstruowane resorty? Przedstawiamy sylwetki nowych ministrów Tuska. Znów wróci pomysł prywatyzacji szpitali?
xyz/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/739651-zmiany-w-ministerstwie-zdrowia-ma-byc-bezpartyjnie
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.