Na początku przyszłego tygodnia w resorcie zdrowia nastąpią zmiany. Premier Donald Tusk zapewnił, że kierownictwo ministerstwa będzie w pełni bezpartyjne, a minister Jolanta Sobierańska-Grenda otrzymała pełną swobodę działania.

Premier Donald Tusk został zapytany dziś podczas konferencji prasowej o dotychczasową działalność i małą widoczność publiczną powołanej pod koniec lipca minister zdrowia Jolanty Sobierańskiej-Grendy, która zastąpiła na tym stanowisku Izabelę Leszczynę.

Nie namawiam pani minister, żeby robiła festiwal medialny. Jej zadaniem nie są konferencje prasowe, tylko przygotowanie ochrony zdrowia na te najbliższe trudne miesiące

— odpowiedział i podkreślił, że „pani minister ciężko pracuje” i jest z nią w stałym kontakcie.

Tusk zaznaczył, że szefowa MZ dostała od niego „wolną rękę”.

Jak powiedziałem (…), nie będzie partyjnych działaczy w resorcie na tym poziomie ministerialnym, wiceministerialnym

— dodał, nawiązując do zapowiedzi wygłoszonej przy rekonstrukcji rządu.

Słowo się rzekło i ja się tego zobowiązania będę trzymał, więc na początku przyszłego tygodnia nastąpią zmiany w resorcie zdrowia. Szefostwo będzie bezpartyjne w całości

— zadeklarował. Przyznał, że liderzy partii koalicyjnych radzą, by jeszcze z tym „parę tygodni poczekać”.

Jolanta Sobierańska-Grenda przed objęciem resortu zdrowia kierowała spółką Szpitale Pomorskie.

