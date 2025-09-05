WIDEO

Idą represje! Żurek wygraża sędziom: Ci, którzy ubierają togi, wiedząc, że nie są sądem, będą musieli za to zapłacić z własnej kieszeni

Waldemar Żurek / autor: PAP/Albert Zawada/X

Minister Żurek powoływał się na wyrok TSUE ws. statusu sądu dot. IKNiSP SN i groził karami tzw. „neosędziom”. „Czy w Pana Ministra sprawie frankowej nie orzekał czasem sędzia powołany po 2017 r., czyli tak zwany przez Pana „neosedzia”? Czy zamierza Pan oddać bankowi przelane Panu pieniądze? Przecież w świetle TSUE to nie jest ‘sąd’” - zauważył z ironią mec. Bartosz Lewandowski.

Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek poinformował w mediach społecznościowych swojego resortu, że pojawił się wyrok TSUE, w którym zaznaczono, że IKNiSP SN nie posiada statusu sądu.

Moi drodzy. Ukazał się niezwykle ważny wyrok TSUE. Podam sygnaturę, bo prawnicy lubią takie sprawy – C-22/22. To będzie ważne, żebyśmy to zapamiętali. Co powiedział Trybunał? „Sąd krajowy nie może pominąć faktu, iż odmówił Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych polskiego Sądu Najwyższego statusu sądu, ponieważ Izba ta nie spełnia ustanowionych w prawie UE wymogów dotyczących niezawisłości i bezstronności”. Ten wyrok jest jest niezwykle ważny dla każdego z nas

— powiedział Żurek.

Żurek wygraża sędziom

Szef MS podkreślał, że w SN mają rzekomo zasiadać sędziowie, którzy są do tego niepowołani i groził im karami finansowymi.

W siedzibie Sądu Najwyższego nadal zasiadają osoby, które nie mają statusu sądu, a my musimy wypłacać za nie odszkodowania. To musi się skończyć. „Zasada pierwszeństwa UE”, jak mówi fragment tego wyroku, „oraz wiążące skutki orzeczeń Trybunału wymaga, aby zarówno uregulowania krajowe, jak i orzecznictwo polskiego TK nie uniemożliwiały dokonywania takiej weryfikacji. Co to oznacza? Polski sędzia ma obowiązek weryfikować czy w Sądzie Najwyższym zasiada ktoś, kto jest sądem czy nie jest sądem. Co więcej, jeżeli sąd krajowy ustali, że orzeczenie o przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia zostało wydane przez skład orzekający, który nie spełnia wymogów prawa UE, orzeczenie to trzeba będzie uznać za niebyłe

— mówił.

Moi drodzy, musimy wreszcie zrobić z tym porządek. Ci, którzy ubierają togi, wiedząc, że nie są sądem, i za nich Polska płaci odszkodowania, będą musieli za to zapłacić z własnej kieszeni

— dodał Waldemar Żurek.

Obłuda ministra

Do kontrowersyjnego wystąpienia ministra sprawiedliwości w mediach społecznościowych odniósł się na platformie X mecenas Bartosz Lewandowski. Przypomniał on, że w osobistej sprawie dot. kredytu we frankach, Waldemarowi Żurkowi nie przeszkadzał sędzia powołany po 2017 roku.

Czy w Pana Ministra sprawie frankowej nie orzekał czasem sędzia powołany po 2017 r., czyli tak zwany przez Pana „neosedzia”? Czy zamierza Pan oddać bankowi przelane Panu pieniądze? Przecież w świetle TSUE to nie jest „sąd” 🙂

— zauważył mec. Bartosz Lewandowski, który zmieścił screen z publikacji portalu wPolityce.pl.

