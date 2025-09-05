Minister Żurek powoływał się na wyrok TSUE ws. statusu sądu dot. IKNiSP SN i groził karami tzw. „neosędziom”. „Czy w Pana Ministra sprawie frankowej nie orzekał czasem sędzia powołany po 2017 r., czyli tak zwany przez Pana „neosedzia”? Czy zamierza Pan oddać bankowi przelane Panu pieniądze? Przecież w świetle TSUE to nie jest ‘sąd’” - zauważył z ironią mec. Bartosz Lewandowski.
Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek poinformował w mediach społecznościowych swojego resortu, że pojawił się wyrok TSUE, w którym zaznaczono, że IKNiSP SN nie posiada statusu sądu.
Moi drodzy. Ukazał się niezwykle ważny wyrok TSUE. Podam sygnaturę, bo prawnicy lubią takie sprawy – C-22/22. To będzie ważne, żebyśmy to zapamiętali. Co powiedział Trybunał? „Sąd krajowy nie może pominąć faktu, iż odmówił Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych polskiego Sądu Najwyższego statusu sądu, ponieważ Izba ta nie spełnia ustanowionych w prawie UE wymogów dotyczących niezawisłości i bezstronności”. Ten wyrok jest jest niezwykle ważny dla każdego z nas
— powiedział Żurek.
Żurek wygraża sędziom
Szef MS podkreślał, że w SN mają rzekomo zasiadać sędziowie, którzy są do tego niepowołani i groził im karami finansowymi.
W siedzibie Sądu Najwyższego nadal zasiadają osoby, które nie mają statusu sądu, a my musimy wypłacać za nie odszkodowania. To musi się skończyć. „Zasada pierwszeństwa UE”, jak mówi fragment tego wyroku, „oraz wiążące skutki orzeczeń Trybunału wymaga, aby zarówno uregulowania krajowe, jak i orzecznictwo polskiego TK nie uniemożliwiały dokonywania takiej weryfikacji. Co to oznacza? Polski sędzia ma obowiązek weryfikować czy w Sądzie Najwyższym zasiada ktoś, kto jest sądem czy nie jest sądem. Co więcej, jeżeli sąd krajowy ustali, że orzeczenie o przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia zostało wydane przez skład orzekający, który nie spełnia wymogów prawa UE, orzeczenie to trzeba będzie uznać za niebyłe
— mówił.
Moi drodzy, musimy wreszcie zrobić z tym porządek. Ci, którzy ubierają togi, wiedząc, że nie są sądem, i za nich Polska płaci odszkodowania, będą musieli za to zapłacić z własnej kieszeni
— dodał Waldemar Żurek.
Obłuda ministra
Do kontrowersyjnego wystąpienia ministra sprawiedliwości w mediach społecznościowych odniósł się na platformie X mecenas Bartosz Lewandowski. Przypomniał on, że w osobistej sprawie dot. kredytu we frankach, Waldemarowi Żurkowi nie przeszkadzał sędzia powołany po 2017 roku.
Czy w Pana Ministra sprawie frankowej nie orzekał czasem sędzia powołany po 2017 r., czyli tak zwany przez Pana „neosedzia”? Czy zamierza Pan oddać bankowi przelane Panu pieniądze? Przecież w świetle TSUE to nie jest „sąd” 🙂
— zauważył mec. Bartosz Lewandowski, który zmieścił screen z publikacji portalu wPolityce.pl.
CZYTAJ TEŻ:
— NASZ NEWS. Żurkowi nie przeszkadzał wyrok „neo-sędzi”, bo orzekła na jego korzyść? W tle sprawa frankowa rzecznika „kasty”
— Żurek wystąpił z połajankami przed KRS. „Będę metodami zgodnymi z prawem dążył do tego, byście państwo opuścili ten budynek”
— Awantura w Trybunale Stanu! Wyłączeni członkowie weszli na salę. Sędzia Andrzejewski opuścił posiedzenie: „Proszę zamilknąć!”
maz/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/739641-zurek-wygraza-sedziom-beda-placic-z-wlasnej-kieszeni
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.