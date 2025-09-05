Stały Komitet Rady Ministrów przyjął projekt, który „ma stymulować cudzoziemców do podejmowania zatrudnienia w Polsce” - powiedział Maciej Duszczyk na konferencji prasowej MSWiA. Świadczenie 800 plus zostanie powiązane z aktywnością zawodową, a Duszczyk zaznaczył, że „wszystkie kwestie fundamentalne zostały wyjaśnione”.
Dziś podczas briefingu prasowego wiceszef MSWiA Maciej Duszczyk przedstawił stan prac nad projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu weryfikacji prawa do świadczeń na rzecz rodziny dla cudzoziemców oraz o warunkach pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
Ten projekt został wczoraj rekomendowany na poziomie wiceministrów do Rady Ministrów. Wszystkie kwestie fundamentalne zostały wyjaśnione; pozostaje jeszcze kilka kwestii technicznych, które przed posiedzeniem Rady Ministrów zostaną wyjaśnione i zapisane w projekcie
— poinformował Duszczyk. Dodał, że projekt jest kompleksowy, co oznacza, że ma m.in. stymulować cudzoziemców do podejmowania zatrudnienia w Polsce.
Duszczyk wyraził nadzieję, że parlament zajmie się nim na najbliższym posiedzeniu.
To są cztery dni obrad parlamentu (…), a następnie Senat i wtedy ze wszystkim powinniśmy zdążyć, dając panu prezydentowi odpowiedni czas na zastanowienie, jeśli chodzi o podpisanie
— powiedział. Dodał, że jeżeli pojawiłoby się ponowne weto prezydenta Karola Nawrockiego, „czeka nas gigantyczny chaos”.
Mamy nadzieję, że ten akt prawny jest na tyle dobrze przygotowany i pełny, że pan prezydent zdecyduje się go podpisać
— mówił. Wiceszef MSWiA doprecyzował, że podczas posiedzenia Stałego Komitetu Rady Ministrów zmieniony został m.in. wskaźnik dotyczący wysokości minimalnego wynagrodzenia, który dawałby cudzoziemcom prawo do świadczeń. W pierwszej wersji wskaźnik ten wynosił 75 proc. minimalnego wynagrodzenia.
Po dyskusji też z MRPiPS uznaliśmy, że będzie to 50 proc.
— mówił. Zwrócił uwagę, że jest to ukłon w stronę samotnych matek z kilkorgiem dzieci.
Zdajemy sobie sprawę z tego, że one mogą nie pracować na pełen etat, bo będzie bardzo trudne połączyć wychowanie dzieci, opiekę nad dziećmi z zatrudnieniem
— zaznaczył. Doprecyzował, że w projekcie znalazł się też przepis dotyczący finansowania starlinków dla Ukrainy.
Wiceszef MSWiA przypomniał także, że zaproponowany system ma warunek, mówiący o tym, że ZUS co miesiąc będzie weryfikował prawo do świadczenia.
Będzie tak funkcjonował, że ZUS co miesiąc automatycznie będzie sprawdzał, czy cudzoziemiec - i nie chodzi wyłącznie o Ukraińców - w poprzednim miesiącu był aktywny zawodowo. Jeżeli był aktywny zawodowo, to będzie wypłacał świadczenie
— wyjaśnił wiceszef MSWiA. Podkreślił, że jeżeli cudzoziemiec nie będzie aktywny zawodowo, to świadczenie będzie wstrzymywane, a przelew nie zostanie wysłany.
Nowe kryteria dla świadczeń 800 plus
Wiceszef MSWiA dodał, że na Stałym Komitecie Rady Ministrów dyskutowano też o kwestii, jakie grupy powinny być uznawane za aktywne zawodowo.
Dyskutowaliśmy również o kwestii np. opiekunów dzieci z niepełnosprawnościami (…) Uznaliśmy, że na wszystkie dzieci, które mają w Polsce polskie orzeczenie o niepełnosprawności, takie świadczenie będzie mogło być wypłacane
— zaznaczył. Dopytywany, dlaczego część postulatów prezydenta nie znalazła się w w projekcie przygotowanym przez MSWiA, wyjaśnił, że procedowany projekt dotyczy cudzoziemców i nie ma tam „ani jednego elementu dotyczącego obywateli Polski”. Dlatego też, jak tłumaczył, nie można było do niego włączyć zapisów dotyczących podwyższenia kar dla osób, które zajmują się przemytem, ponieważ wśród przemytników są także obywatele Polski.
Nowy projekt ustawy przygotowany przez MSWiA, oprócz kwestii, które znalazły się w zawetowanej ustawie, zakłada także powiązanie prawa do świadczenia wychowawczego (tzw. 800 plus) dla cudzoziemców z państw trzecich z aktywnością wnioskodawcy na rynku pracy i z nauką dzieci w polskiej szkole.
Procedowane przepisy mają umożliwić Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych - w celu wypłaty świadczeń lub ich wstrzymania - comiesięczną weryfikację w rejestrze prowadzonym przez komendanta głównego Straży Granicznej spełnienia przesłanki zamieszkiwania cudzoziemców w Rzeczypospolitej Polskiej.
Ponadto w projekcie uzależniono prawo do świadczenia Dobry Start przez cudzoziemców od spełnienia warunku dotyczącego aktywności zawodowej bądź podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu.
