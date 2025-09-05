Prezydent Karol Nawrocki wraz z rodziną został przyjęty przez papieża Leona XIV na audiencji w Watykanie. Na dziedzińcu parę prezydencką powitał regens Prefektury Domu Papieskiego ksiądz Leonardo Sapienza.
— poinformowała przed chwilą Kancelaria Prezydenta RP.
Prezydent z rodziną w Watykanie
Głowie państwa podczas wizyty w Watykanie towarzyszy małżonka Marta, syn Antoni oraz córka Katarzyna.
W skład prezydenckiej delegacji wchodzą: Szef Kancelarii Prezydenta RP Zbigniew Bogucki, Szef Gabinetu Prezydenta Paweł Szefernaker, Szef BPM Marcin Przydacz, Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Sławomir Cenckiewicz i Zastępca Szefa Gabinetu Prezydenta Jarosław Dębowski.
O godzinie 11:00 rozpoczęła się audiencja prywatna prezydenta RP Karola Nawrockiego u papieża Leona XIV w Bibliotece Papieskiej Pałacu Apostolskiego. W planach jest rozmowa prezydenta z papieżem oraz wspólne zdjęcie.
O godzinie 12:00 prezydent Karol Nawrocki w Sali Traktatowej spotka się z Sekretarzem Stanu Stolicy Apostolskiej Kardynałem Pietro Parolinem.
Wizyta w Watykanie ma potrwać około godziny. Po jej zakończeniu wydany zostanie watykański komunikat podsumowujący rozmowy.
