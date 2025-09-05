WIDEO

Prezydent w Pałacu Apostolskim! Trwa audiencja u papieża Leona XIV. Nawrockiemu towarzyszą: Pierwsza Dama, syn Antek i córka Kasia

Prezydent Karol Nawrocki wraz z rodziną został przyjęty przez papieża Leona XIV na audiencji w Watykanie. Na dziedzińcu parę prezydencką powitał regens Prefektury Domu Papieskiego ksiądz Leonardo Sapienza.

Prezydent RP Karol Nawrocki wraz z rodziną za chwilę zostaną przyjęci na audiencji u Papieża Leona XIV

— poinformowała przed chwilą Kancelaria Prezydenta RP.

Prezydent z rodziną w Watykanie

Głowie państwa podczas wizyty w Watykanie towarzyszy małżonka Marta, syn Antoni oraz córka Katarzyna.

W skład prezydenckiej delegacji wchodzą: Szef Kancelarii Prezydenta RP Zbigniew Bogucki, Szef Gabinetu Prezydenta Paweł Szefernaker, Szef BPM Marcin Przydacz, Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Sławomir Cenckiewicz i Zastępca Szefa Gabinetu Prezydenta Jarosław Dębowski.

O godzinie 11:00 rozpoczęła się audiencja prywatna prezydenta RP Karola Nawrockiego u papieża Leona XIV w Bibliotece Papieskiej Pałacu Apostolskiego. W planach jest rozmowa prezydenta z papieżem oraz wspólne zdjęcie.

O godzinie 12:00 prezydent Karol Nawrocki w Sali Traktatowej spotka się z Sekretarzem Stanu Stolicy Apostolskiej Kardynałem Pietro Parolinem.

Wizyta w Watykanie ma potrwać około godziny. Po jej zakończeniu wydany zostanie watykański komunikat podsumowujący rozmowy.

aja/X, prezydent.pl, PAP

