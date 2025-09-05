Prokurator generalny Waldemar Żurek skierował do Parlamentu Europejskiego wniosek o uchylenie immunitetu Grzegorza Brauna. Sprawa dotyczy jego słów, w których publicznie zakwestionował zbrodnie w niemieckim obozie Auschwitz.
Poinformowała o tym neo-Prokuratura Krajowa w dzisiejszym w komunikacie.
W sprawie chodzi o wypowiedź Brauna, który 10 lipca w radiu Wnet zakwestionował dokonywanie ludobójstwa w komorach gazowych w niemieckim nazistowskim obozie Auschwitz. Wypowiedź ta spotkała się z potępieniem ze strony polityków, IPN i duchownych.
Śledztwo w tej sprawie wszczął w połowie lipca pion prokuratorski Instytutu Pamięci Narodowej.
