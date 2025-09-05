Grzegorz Braun pod lupą prokuratury. Wniosek o uchylenie immunitetu za słowa o Auschwitz trafił do Parlamentu Europejskiego

Prokurator generalny Waldemar Żurek skierował do Parlamentu Europejskiego wniosek o uchylenie immunitetu Grzegorza Brauna. Sprawa dotyczy jego słów, w których publicznie zakwestionował zbrodnie w niemieckim obozie Auschwitz.

Poinformowała o tym neo-Prokuratura Krajowa w dzisiejszym w komunikacie.

W sprawie chodzi o wypowiedź Brauna, który 10 lipca w radiu Wnet zakwestionował dokonywanie ludobójstwa w komorach gazowych w niemieckim nazistowskim obozie Auschwitz. Wypowiedź ta spotkała się z potępieniem ze strony polityków, IPN i duchownych.

Śledztwo w tej sprawie wszczął w połowie lipca pion prokuratorski Instytutu Pamięci Narodowej.

Wniosek o uchylenie immunitetu Braunowi. Chodzi o haniebną sprawę zaprzeczania niemieckiemu ludobójstwu w Auschwitz

Braun straci immunitet europosła? Łomżyńska policja wszczęła postępowanie w związku z incydentem w Jedwabnem

xyz/PAP

