„Strona rządowa otrzymała notatkę dotyczącą przebiegu wizyty prezydenta Karola Nawrockiego w USA” - poinformował Marcin Przydacz, prezydencki minister, szef Biura Polityki Międzynarodowej. Zaznaczył, że Kancelaria Prezydenta… nadal czeka na notatkę z ostatnich rozmów premiera Donalda Tuska z przywódcami Niemiec, Francji i Mołdawii.
Nawrocki spotkał się 3 września w Białym Domu z prezydentem USA Donaldem Trumpem.
CZYTAJ TEŻ: Wyjątkowe podsumowanie wizyty prezydenta Nawrockiego w USA. Udostępnił je sam Donald Trump. Podniosła muzyka i piękne ujęcia
Wiceszefowa MSZ zapytana o to, czy notatka z KPRP o przebiegu wizyty prezydenta Nawrockiego wpłynęła do resortu, poinformowała, że „z informacji, które ma od rana, taka notatka ze strony kancelarii prezydenta nie wpłynęła”. Zaznaczyła, że MSZ czeka na tę notatkę, a w dyplomacji takie informacje są przekazywane bardzo szybko, wręcz błyskawicznie.
W zamieszczonym wczoraj około północy wpisie na platformie X Przydacz poinformował, że „stosowna notatka z rozmów w Białym Domu została sporządzona i trafiła do strony rządowej”. Przy okazji wbił potężną szpilę rządowi!
Kancelaria Prezydenta nadal czeka na notatkę z rozmów (nie konferencji prasowej) premiera z kanc. (Niemiec Friedrichem) Merzem, prez. (Francji Emmanuelem) Macronem i prez. (Mołdawii Maią) Sandu w Kiszyniowie z dnia 27 sierpnia br.
— napisał.
„Cieszymy się, że ta notatka powstała”
Do wpisu Przydacza odniósł się w TVN24 wiceminister spraw zagranicznych Marcin Bosacki.
Cieszymy się, że ta notatka powstała i trafiła do naszego rządu. Trochę żałujemy, że tak późno
— stwierdził.
W opinii wiceszefa MSZ notatka powinna trafić do rządu przed wczorajszym spotkaniem premiera Donalda Tuska z innymi europejskimi przywódcami w Paryżu, tak, aby premier mógł lepiej przygotować się do negocjacji.
Z całą pewnością byłoby dobrze, gdyby ta notatka z dokładnym opisem rozmowy pana prezydenta Nawrockiego z prezydentem Trumpem w Białym Domu już przed tymi rozmowami w Paryżu do premiera Tuska trafiła
— zaznaczył.
Podkreślił, że „do absolutnie podstawowych reguł” należy wysyłanie notatek z tak ważnych spotkań międzynarodowych możliwie jak najszybciej, nie zaś „36 czy 48 godzin później”, szczególnie w sytuacji, w której do spotkań na najwyższym szczeblu dochodzi tak często.
Marcin Bosacki zapomniał, że od spotkania premiera Tuska z przywódcami Niemiec, Francji i Mołdawii z 27 sierpnia minęło już co najmniej 200 godzin, a notatka nadal nie dotarła do Kancelarii Prezydenta RP. Widać więc, że wszystko przeszkadza ekipie Donalda Tuska… a raczej wszystko ich boli.
CZYTAJ WIĘCEJ: Brudna gra Tuska. Żalił się, że nie dostał notatki po spotkaniu Nawrockiego z Trumpem. Jak to wygląda naprawdę?
tt/PAP/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/739624-przydacz-czekamy-na-notatke-z-ostatnich-rozmow-premiera
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.