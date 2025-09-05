Premier Donald Tusk wziął wczoraj udział w spotkaniu tzw. koalicji chętnych w Paryżu. Czwartkowa narada w stolicy Francji dotyczyła gwarancji bezpieczeństwa dla Kijowa. W sieci pojawiło się nagranie, które pokazuje, jak prezydent Francji Emmanuel Macron wita każdego ze swoich gości osobiście, ale polskiego premiera wita urzędnik niższego szczebla.
Podczas wizyty we Francji, premier Tusk rozmawiał też w cztery oczy z prezydentem tego kraju Emmanuelem Macronem. Zanim jednak do tego doszło, to wydarzyła się kompromitująca dla Tuska sytuacja.
Na nagraniu, które pojawiło się w sieci, widać jak prezydent Macron wita swoich gości osobiście, ale Tuska już nie przywitał.
Spójrzcie Państwo: prezydent Francji osobiście przywitał i uścisnął dłoń wszystkich swoich gości… poza jednym: Donald Tusk został przywitany przez urzędnika na niższym szczeblu. Źle to wygląda, gdy Premiera RP tak traktują
— napisał były wiecesz MSZ Paweł Jabłoński.
