Na pytanie, kto wygrywa w politycznym starciu prezydenta i premiera, Karol Nawrocki otrzymał 42 proc. głosów, a Donald Tusk 22 proc. - wynika z sondażu Instytutu Badań Pollster przeprowadzonego na zlecenie „Super Expressu”.
20 proc. uczestników opublikowanego w piątek sondażu odpowiedziało, iż żaden z nich nie wygrywa, a zdania w tej sprawie nie miało 16 proc. badanych.
Badanie zostało zrealizowane przez Instytutu Badań Pollster w dniach 30 sierpnia - 1 września br. na próbie 1000 dorosłych Polaków.
kk/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/739615-kto-wygrywa-w-politycznym-starciu-prezydenta-i-premiera
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.