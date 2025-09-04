„Trzeba powiedzieć wprost, że to, co wydarzyło się w Waszyngtonie, zaproszenie Polski do grupy G20, również dokonało się nie dzięki koalicji 13 grudnia, tylko pomimo tej koalicji”- powiedział były wicepremier, były szef MON Mariusz Błaszczak w rozmowie z red. Jackiem Karnowskim na antenie Telewizji wPolsce24.
Mariusz Błaszczak ocenił, że premier Donald Tusk „szkodzi Polsce”. Zwrócił przy tym uwagę, że tegoroczne wybory prezydenckie były także o tym, jak mają wyglądać relacje polsko-amerykańskie.
O tym były wybory prezydenckie. Zwycięstwo Karola Nawrockiego dało nam gwarancję dobrych relacji ze Stanami Zjednoczonymi, ale żeby one były rzeczywiście bardzo silne, potrzebny jest nam rząd. Nie taki jak Donalda Tuska, tylko taki rząd jak Prawa i Sprawiedliwości. Potrzebne jest to, żeby wzmacniać siłę polskiego wojska poprzez kontrakty amerykańskie - nowe, kolejne. Wciąż są realizowane te, które my podejmowaliśmy
— zauważył.
Niewiarygodna koalicja
Był szef MON odniósł się także do sukcesu wizyty Karola Nawrockiego, która poza korzystnymi ustaleniami, pokazała, jak dobrze prezydent RP wypadł podczas rozmów z prezydentem USA Donaldem Trumpem.
Rzeczywiście pan prezydent Donald Trump jest silną osobowością. Ja miałem zaszczyt uczestniczyć w kilku wizytach prezydenta Andrzeja Dudy i rozmowach z prezydentem Trumpem, ale to właśnie my, Prawo i Sprawiedliwość zbudowaliśmy wiarygodność polską wobec prezydenta Trumpa, ale też potrafiliśmy zbudować dobre relacje również wtedy, kiedy prezydentem Stanów Zjednoczonych był Joe Biden. Byliśmy wiarygodni
— mówił.
Tymczasem koalicja 13 grudnia jest niewiarygodna. To strzelanie z palców w plecy Donalda Trumpa, to nazywanie Donalda Trumpa agentem, no było wyrządziło olbrzymią szkodę
— wskazał.
Jacek Karnowski zauważył, że obecnie rządzący podlizywali się Demokratom, nie biorąc pod uwagę tego, że Donald Trump może wrócić do władzy.
Sukces w Waszyngtonie
Mariusz Błaszczak nie zostawił suchej nitki na rządzących, którzy próbują budować narrację, że sukces ustaleń Karola Nawrockiego w Waszyngtonie to efekt długotrwałych prac MSZ.
Teraz kiedy Polska odniosła sukces w Waszyngtonie, próbują sobie przypisać ten sukces. To jest rzeczywiście żałosne
— wskazał szef klubu PiS.
Trzeba powiedzieć wprost, że to, co wydarzyło się w Waszyngtonie, zaproszenie Polski do grupy G20, również dokonało się nie dzięki koalicji 13 grudnia, tylko pomimo tej koalicji
— podkreślił.
