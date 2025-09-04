Prezydencki minister Marcin Przydacz poinformował, że 16 września prezydent Karol Nawrocki złoży wizytę nie tylko w Berlinie, ale także w Paryżu. Jednym z głównych tematów rozmów ma być umowa UE z krajami Mercosuru.
Temat Mercosur. Podróż do Berlina i Paryża
Prezydent Karol Nawrocki rozpoczął dwudniową wizytę we Włoszech, w Rzymie rozmawiał z premier Giorgią Meloni. Jutro prezydent RP zostanie przyjęty na audiencji przez papieża Leona XIV. Spotka się również z prezydentem Włoch Sergio Mattarellą.
Po rozmowie Nawrockiego i Meloni, szef Biura Polityki Międzynarodowej powiedział dziennikarzom, że po stronie włoskiej jest „dużo zrozumienia i dużo wspólnego myślenia” ws. umowy z państwami Mercosuru. Przydacz dodał, że nie można pozwolić na zdominowanie europejskich rynków rolnych przez „obce państwa, pozaeuropejskie”.
UE musi w odpowiedni sposób bronić i chronić swój rynek, więc ta sprawa będzie na pewno jeszcze dyskutowana w przyszłości, także i z drugim kluczowym partnerem w tym zakresie, czyli z prezydentem (Francji Emmanuelem) Macronem, bo jedną z kolejnych stolic, do których uda się prezydent Karol Nawrocki tuż po Wilnie i Helsinkach będzie także i Paryż (…). 16 września pan prezydent planuje rozmowy zarówno w Berlinie jak i w Paryżu
— zapowiedział Przydacz. Podkreślił, że tematyka dotycząca umowy z Mercosurem będzie jedną z wiodących.
Przydacz stwierdził, że obecny polski rząd nie utrzymał mniejszości blokującej, która była w UE jeszcze przed grudniem 2023 r.
Dzisiaj jest pilna potrzeba odbudowania tej mniejszości, pan prezydent zrobi wszystko, aby ten blok państw utrzymać
— zadeklarował szef BPM.
Doniesienia o wizycie w Niemczech
O tym, że prezydent Karol Nawrocki złoży 16 września wizytę w Berlinie, gdzie w pałacu Bellevue przyjmie go prezydent Niemiec Frank-Walter Steinmeier, informowała agencja dpa, powołując się na plan spotkań Steinmeiera.
Według harmonogramu, wizyta Nawrockiego rozpocznie się o godz. 9 powitaniem z honorami wojskowymi w rezydencji prezydenta Niemiec - pałacu Bellevue w Berlinie. Potem przywódcy obu krajów przeprowadzą rozmowę.
