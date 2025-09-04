Znów gorąco na linii PiS-Konfederacja. „Pana gwałtowana reakcja na zaproponowany przez nas podatek od zysków nadzwyczajnych dla banków (stosowany w wielu krajach zachodniej Europy) przypomina reakcje lobby banksterskiego i obrony ich rekordowych zysków: 40 mld w 2024 roku, a w bieżącym pewnie nawet 50 mld zł” - napisał w serwisie X rzecznik PiS Rafał Bochenek, odpowiadając na atak Sławomira Mentzena.
Jeden z liderów Konfederacji Sławomir Mentzen zaatakował Prawo i Sprawiedliwość.
Wchodzę na Twittera i mam wrażenie, że ktoś się włamał PiS-owi na konto. Najpierw krytykują podatek cukrowy, który sami wprowadzili. Następnie podwyżkę akcyzy na alkohol, którą uchwalili sami. Następnie PiS krytykuje obniżenie limitu amortyzacji samochodów do 100 000 zł, znowu uchwalone przez Prawo i Sprawiedliwość, a na samym końcu jeszcze skrytykowali pomysł podwyższenia podatków na banki, ponieważ ma to podnieść ceny dla klientów
— powiedział w nagraniu udostępnionym w mediach społecznościowych.
A sam pamiętam, jak Mateusz Morawiecki kilka dni temu przekonywał mnie, że trzeba podnieść podatki bankom, bo one nie przerzucą tego na klientów. Więc są tylko dwie możliwości. Albo ktoś się włamał PiSowi na konta albo pisma ludzi naprawdę za idiotów
— przekonywał, nawiązując do swojej dyskusji z byłym premierem na spotkaniu „Piwo z Mentzenem”.
Cele PiS
Na oskarżenia te odpowiedział rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek.
Protestujemy przeciwko robieniu ludzi w konia i łataniu dziury budżetowej Tuska pieniędzmi Polaków! Dziwię się, że nie sprzeciwia się Pan podatkom ukrytym w nowym budżecie Tuska na 2026 rok
— wskazał, zwracając się do Mentzena.
Bo jak inaczej nazwać: rozszerzenia podatku cukrowego: wzrost stawki i zakresu opodatkowania? wprowadzenie podatku, który w prosty sposób banki przerzucą na klientow?
— pytał.
Może zamiast tego warto wprowadzić podatek od nadmiarowych zysków ( windfall tax), dzięki czemu ograniczymy chore zyski banków, a produkty/usługi bankowe będą tańsze… A co do reszty podatków, od 2 lat niczego nie możemy wprowadzić, bo rządzi Tusk, z którym Pan snuł wizje koalicji… Reasumując, są tylko dwie możliwości: albo nie wie Pan o czym mówi, albo ma Pan Polaków za idiotów
— wskazał.
Wymiana ciosów
To jednak nie był koniec wymiany ciosów.
Tak wygląda podatek nałożony na banki, który w całości został przerzucony na klientów. Wprowadziliście go wy. Robiliście i dalej robicie z ludzi idiotów
— bronił się Mentzen, publikując dane dotyczące przeciętnej marży kredytu hipotecznego.
Pana gwałtowana reakcja na zaproponowany przez nas podatek od zysków nadzwyczajnych dla banków (stosowany w wielu krajach zachodniej Europy) przypomina reakcje lobby banksterskiego i obrony ich rekordowych zysków: 40 mld w 2024 roku, a w bieżącym pewnie nawet 50 mld zł
— odpowiedział Bochenek.
Warto rozmawiać, bo wreszcie wyłania się Pana program: płatne studia; prywatna służba zdrowia; eldorado dla banków; A Polacy niech sobie radzą sami…. Teraz wszystko jasne: z Tuskiem Pan się zapewne szybko w tych sprawach dogada
— dodał polityk PiS.
