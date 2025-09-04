Prezydent RP Karol Nawrocki w Palazzo Chigi w Rzymie spotkał się z Premier Włoch Giorgią Meloni. Wśród tematów była m.in. umowa handlowa Unia Europejska–Mercosur. Większość rozmowy odbyła się „w cztery oczy”.
Umowa z Mercosurem
Po rozmowie Nawrockiego i Meloni, Szef Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz powiedział dziennikarzom, że po stronie włoskiej jest „dużo zrozumienia i dużo wspólnego myślenia” ws. umowy z państwami Mercosuru. Przydacz dodał, że nie można pozwolić na zdominowanie europejskich rynków rolnych przez „obce państwa, pozaeuropejskie”.
Prezydent rozmawiał z Giorgią Meloni o możliwościach takiego rozwiązania, aby ono było maksymalnie korzystne i likwidowało wszystkie niekorzystne działania Unii Europejskiej w zakresie polityki rolnej i zbytniego – naszym zdaniem – otwierania rynku europejskiego na ewentualne produkty pochodzące z Ameryki Południowej
— mówił
UE musi w odpowiedni sposób bronić i chronić swój rynek, więc ta sprawa będzie na pewno jeszcze dyskutowana w przyszłości, także i z drugim kluczowym partnerem w tym zakresie, czyli z prezydentem (Francji Emmanuelem) Macronem, bo jedną z kolejnych stolic, do których uda się prezydent Karol Nawrocki tuż po Wilnie i Helsinkach będzie także i Paryż (…). 16 września pan prezydent planuje rozmowy zarówno w Berlinie jak i w Paryżu
— zapowiedział Przydacz.
Podkreślił, że tematyka dotycząca umowy z Mercosurem będzie jedną z wiodących.
Przydacz stwierdził, że obecny polski rząd nie utrzymał mniejszości blokującej, która była w UE jeszcze przed grudniem 2023 r.
Dzisiaj jest pilna potrzeba odbudowania tej mniejszości, pan prezydent zrobi wszystko, aby ten blok państw utrzymać
— zadeklarował szef BPM.
Wracając do wizyty Nawrockiego we Włoszech, Przydacz powiedział, że podczas jutrzejszej audiencji u papieża Leona XIV poruszona zostanie także problematyka bezpieczeństwa w regionie Europy.
Ale myślę, że pan prezydent porozmawia z papieżem o globalnej sytuacji, także o tych wyzwaniach, które Kościół obserwuje w zakresie konieczności utrzymania pokoju w innych częściach świata
— zapowiedział szef BPM.
Prezydentowi towarzyszyli Szef Kancelarii Prezydenta RP Zbigniew Bogucki, Szef Gabinetu Prezydenta Paweł Szefernaker, Szef BPM Marcin Przydacz, Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Sławomir Cenckiewicz i Zastępca Szefa Gabinetu Prezydenta Jarosław Dębowski.
Rzym to druga po Waszyngtonie stolica, którą Karol Nawrocki odwiedza jako Prezydent RP.
Komunikat włoskiego rządu
Wysiłki na rzecz sprawiedliwego pokoju w Ukrainie i stabilizacji na Bliskim Wschodzie były wśród tematów rozmowy premier Włoch Giorgii Meloni z prezydentem RP Karolem Nawrockim w Rzymie - poinformował w komunikacie włoski rząd.
Podano w nim, że w czasie spotkania w Palazzo Chigi premier Meloni pogratulowała Karolowi Nawrockiemu objęcia urzędu prezydenta. Jak zaznaczono, przywódcy odnotowali doskonały stan relacji dwustronnych.
W komunikacie mowa jest również o tym, że podczas dyskusji powtórzono poparcie dla wspólnych wysiłków na rzecz osiągnięcia sprawiedliwego i trwałego pokoju w Ukrainie oraz wskazano na stałe zaangażowanie w celu stabilizacji na Bliskim Wschodzie w świetle ostatnich wydarzeń.
Dziękuję, Pani Premier, za owocne spotkanie. Polska i Włochy razem stoją mocno
— czytamy na profilu prezydenta Karola Nawrockiego w serwisie X. Załączono do wpisu także zdjęcie z tego spotkania.
Jutro spotkanie z papieżem i prezydentem Włoch
Jutro prezydent Nawrocki zostanie przyjęty na audiencji przez papieża Leona XIV i spotka się z prezydentem Włoch Sergio Mattarellą.
olnk/PAP/prezydent.pl/X
