ZDJĘCIA

Ofensywa w polityce zagranicznej trwa. Prezydent Nawrocki ciepło powitany przez premier Meloni. Rozpoczęły się rozmowy

  • Polityka
  • opublikowano:
  • aktualizacja:
Czytaj więcej Subskrybuj 50% taniej
Sprawdź

Prezydent RP Karol Nawrocki, który rozpoczął wizytę w Rzymie, przybył na spotkanie z premier Włoch Giorgią Meloni w siedzibie jej kancelarii Palazzo Chigi. Na szczególną uwagę zasługuje niezwykłe ciepłe przyjęcie polskiego lidera przez premier Włoch.

To pierwsze spotkanie nowego polskiego prezydenta z szefową włoskiego rządu.

Nawrocki przyleciał do Rzymu z Waszyngtonu, gdzie spotkał się w Białym Domu z prezydentem USA Donaldem Trumpem. Wizyta ta zakończyła się ogromnym sukcesem.

Giorgia Meloni i Karol Nawrocki / autor: prezyzydent.pl
Giorgia Meloni i Karol Nawrocki / autor: prezyzydent.pl

Rozmowy z premier Włoch

Polski prezydent będzie rozmawiał z włoską premier kilka godzin po paryskim spotkaniu tzw. koalicji chętnych, czyli państw i organizacji międzynarodowych wspierających Ukrainę, poświęconym m.in. modelowi przyszłych gwarancji bezpieczeństwa dla Kijowa. Meloni wzięła zdalnie udział w tej naradzie.

Zaplanowano, że wizyta prezydenta u włoskiej premier potrwa około godziny.

CZYTAJ TAKŻE: Prezydent Nawrocki jest już w Rzymie. Para Prezydencka złożyła kwiaty na grobie Jana Pawła II. Jeszcze dzisiaj spotkanie z premier Meloni

Przed spotkaniem z szefową włoskiego rządu prezydent wraz z żoną Martą Nawrocką i dziećmi złożyli kwiaty na grobie św. Jana Pawła II.

as/PAP

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych