Prezydent RP Karol Nawrocki, który rozpoczął wizytę w Rzymie, przybył na spotkanie z premier Włoch Giorgią Meloni w siedzibie jej kancelarii Palazzo Chigi. Na szczególną uwagę zasługuje niezwykłe ciepłe przyjęcie polskiego lidera przez premier Włoch.
To pierwsze spotkanie nowego polskiego prezydenta z szefową włoskiego rządu.
Nawrocki przyleciał do Rzymu z Waszyngtonu, gdzie spotkał się w Białym Domu z prezydentem USA Donaldem Trumpem. Wizyta ta zakończyła się ogromnym sukcesem.
Rozmowy z premier Włoch
Polski prezydent będzie rozmawiał z włoską premier kilka godzin po paryskim spotkaniu tzw. koalicji chętnych, czyli państw i organizacji międzynarodowych wspierających Ukrainę, poświęconym m.in. modelowi przyszłych gwarancji bezpieczeństwa dla Kijowa. Meloni wzięła zdalnie udział w tej naradzie.
Zaplanowano, że wizyta prezydenta u włoskiej premier potrwa około godziny.
CZYTAJ TAKŻE: Prezydent Nawrocki jest już w Rzymie. Para Prezydencka złożyła kwiaty na grobie Jana Pawła II. Jeszcze dzisiaj spotkanie z premier Meloni
Przed spotkaniem z szefową włoskiego rządu prezydent wraz z żoną Martą Nawrocką i dziećmi złożyli kwiaty na grobie św. Jana Pawła II.
as/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/739589-prezydent-nawrocki-cieplo-powitany-przez-premier-meloni
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.