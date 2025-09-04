TYLKO U NAS

TYLKO U NAS. Wytrych Brukseli przy Mercosur. Monika Pawłowska: Nie powinno pomijać się naszego głosu w żadnej z ważnych spraw

  • Polityka
  • opublikowano:
Czytaj więcej Subskrybuj 50% taniej
Sprawdź Komisja Europejska; Monika Pawłowska / autor: Fratria/Telewizja wPolsce24
Komisja Europejska; Monika Pawłowska / autor: Fratria/Telewizja wPolsce24

Oni nie chcą naszego dobra. Każdy kraj powinien decydować. Owszem, jesteśmy związani z Unią Europejską gospodarczo, ale nie powinno pomijać się naszego głosu w żadnej z ważnych spraw. A to jest bardzo ważna i kluczowa sprawa dla rolników” – tak umowę UE-Mercosur skomentowała na antenie Telewizji wPolsce24 poseł PiS Monika Pawłowska.

CZYTAJ WIĘCEJ: Wytrych Brukseli przy Mercosur. W ten sposób omija parlamenty narodowe! „Podzieliła umowę na część handlową i polityczną”

Tak właśnie działa Bruksela! Przyjęcie umowy handlowej z Mercosurem wywołało w Polsce potężną burzę, lecz oburzenie może wzbudzać także swoisty wytrych, który zastosowała Komisja Europejska.

Podzieliła umowę z krajami Mercosuru na część handlową i polityczną po to, żeby parlamenty krajów członkowskich UE nie miały w tej sprawie nic do powiedzenia…

Artykuł dostępny wyłącznie dla cyfrowych prenumeratorów

Teraz za 7,90 zł za pierwszy miesiąc uzyskasz dostęp do tego i pozostałych zamkniętych artykułów.

Kliknij i wybierz e-prenumeratę.

Sieć Przyjaciół Wchodzę i wybieram

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych