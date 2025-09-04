„26 krajów zobowiązało się do udziału w siłach reasekuracyjnych bądź na lądzie, bądź na morzu czy w powietrzu” - ujawnił prezydent Francji Emmanuel Macron po spotkaniu liderów 30 ponad 30 państw - w tym prezydenta USA Donalda Trumpa - w ramach tzw. koalicji chętnych.
W Paryżu odbyło się spotkanie państw należących do koalicji chętnych - krajów gotowych zapewnić Ukrainie gwarancje bezpieczeństwa w przypadku zawieszenia broni w wojnie, prowadzonej przez Rosję. Z Polski przybył do Paryża premier Donald Tusk, z Ukrainy – prezydent Zełenski.
Liderzy ponad 30 państw wzięli udział w posiedzeniu koalicji chętnych, gdzie szczegółowo omawiano gotowość poszczególnych krajów do wniesienia wkładu w zagwarantowanie bezpieczeństwa Ukrainie na lądzie, morzu, w powietrzu i cyberprzestrzeni
— poinformował prezydent Wołodymyr Zełenski we wpisie zamiesczonym w serwisie Telegram.
Szczegółowo omówiliśmy gotowość każdego z państw do zapewnienia bezpieczeństwa na lądzie, morzu, w powietrzu i cyberprzestrzeni. Skoordynowaliśmy stanowiska i omówiliśmy elementy gwarancji bezpieczeństwa. Jestem wdzięczny wszystkim za zrozumienie, że główną gwarancją bezpieczeństwa jest silna armia ukraińska
— dodał.
Rozmowy z Trumpem
Po południu uczestnicy spotkania przeprowadzili rozmowę na wideokonferencji z prezydentem USA Donaldem Trumpem.
Przed tą rozmową odbyła się w formacie hybrydowym narada przywódców państw należących do koalicji chętnych, czyli krajów gotowych zapewnić Ukrainie gwarancje bezpieczeństwa w razie zawieszenia broni w wojnie rozpoczętej przez Rosję w lutym 2022 roku. Wśród szefów państw i rządów, którzy przybyli osobiście do Paryża, był polski premier Donald Tusk.
Z delegacją ukraińską spotkał się specjalny wysłannik prezydenta USA Steve Witkoff. Amerykański polityk wziął udział tylko w pierwszych 45 minutach rozmów koalicji chętnych — poinformował portal Europejska Prawda.
Rakiety dalekiego zasięgu dla Ukrainy
Brytyjski premier Keir Starmer po paryskim spotkaniu sojuszników Kijowa, w którym wirtualnie wziął udział, oświadczył, że członkowie koalicji chętnych dostarczą Ukrainie rakiety dalekiego zasięgu, aby jeszcze bardziej wzmocnić jej potrzeby wojskowe.
Starmer podkreślił, że nie można ufać przywódcy Rosji Władimirowi Putinowi, który nadal opóźnia rozpoczęcie rozmów pokojowych i jednocześnie przeprowadza ataki na Ukrainę. Premier przypomniało o ataku na Kijów z 28 sierpnia, w wyniku którego zniszczeniu uległ budynek British Council i biuro UE. Zginęło wówczas 25 osób, a 53 zostały ranne.
Omawiając plany militarne tzw. koalicji chętnych, brytyjski premier podkreślił, że „grupa ta złożyła niezłomne zobowiązanie wobec Ukrainy, mając poparcie prezydenta USA Donalda Trumpa”. W jego opinii „teraz jest jasne, że (koalicja chętnych) musi pójść jeszcze dalej, aby wywrzeć presję na Putina i doprowadzić do zaprzestania działań wojennych”.
Ustalenia
Po spotkaniu głos zabrał prezydent Francji Emmanuel Macron.
26 krajów zobowiązało się do udziału w siłach reasekuracyjnych bądź na lądzie, bądź na morzu czy w powietrzu
— ujawnił podczas konferencji prasowej z udziałem prezydenta Ukrainy.
Wsparcie amerykańskie dla gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy zostanie sfinalizowane w najbliższych dniach
— wskazał.
Jeśli Rosja nadal będzie odrzucać rozmowy pokojowe, nastąpią nowe sankcje europejskie w koordynacji z USA
— zapowiedział.
Każdy kraj koalicji chętnych przygotowuje dokumenty dotyczące jego udziału w gwarancjach bezpieczeństwa dla Ukrainy
— dodał.
as/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/739575-26-panstw-zgodzilo-sie-na-udzial-w-silach-reasekuracyjnych
