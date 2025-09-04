„W imieniu Pana Prezydenta Karola Nawrockiego, skierowałam dzisiaj pismo do Jolanty Lange, dawniej Gontarczyk, domagając się zwrotu przyznanego jej w roku 1997 Srebrnego Krzyża Zasługi” - poinformowała na platformie X Agnieszka Jędrzak, podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP. Na zwrot odznaczenia wraz z legitymacją Lange ma siedem dni, licząc od daty otrzymania pisma. Po upływie tego czasu, KPRP „zmuszona będzie wystąpić z powództwem do sądu powszechnego, co spowoduje obciążenie Lange kosztami postępowania oraz zastępstwa procesowego”.
Jolanta Lange w lipcu br. została pozbawiona przez ówczesnego prezydenta Andrzeja Dudę Srebrnego Krzyża Zasługi. Według IPN, w latach 80. wraz z mężem brała ona udział w inwigilacji w RFN ks. Franciszka Blachnickiego – założyciela Ruchu Światło-Życie.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda, postanowieniem z dnia 29 lipca 2025 roku, na podstawie art. 36 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 października 1992 roku o orderach i odznaczeniach, pozbawił Jolantę Małgorzatę Lange (primo voto Gontarczyk) Srebrnego Krzyża Zasługi
— brzmiało postanowienie z 29 lipca.
Wezwanie do zwrotu Srebrnego Krzyża Zasługi
Agnieszka Jędrzak, prezydencka minister, poinformowała dziś, że do Lange zostało wysłane pismo wzywające do zwrotu odznaczenia.
W imieniu pana prezydenta Karola Nawrockiego skierowałam dzisiaj pismo do Jolanty Lange, dawniej Gontarczyk, domagając się zwrotu przyznanego jej w roku 1997 Srebrnego Krzyża Zasługi
— napisała na platformie X.
W dołączonym do wpisu skanie pisma czytamy, że Kancelaria Prezydenta RP wzywa Lange do zwrotu Srebrnego Krzyża Zasługi wraz z legitymacją w terminie 7 dni, licząc od dnia otrzymania niniejszego pisma. Dodano, że w przypadku braku zwrotu odznaczenia i legitymacji w wyznaczonym terminie Kancelaria Prezydenta RP „zmuszona będzie wystąpić z powództwem do sądu powszechnego, co spowoduje obciążenie Lange kosztami postępowania oraz zastępstwa procesowego”.
Jolanta Lange została odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi przez prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego w marcu 1997 r. „za wybitne zasługi w działalności społecznej”.
Nagła śmierć ks. Blachnickiego po odwiedzinach Gontarczyków
Według IPN, w latach 70. Jolanta Lange - wówczas Gontarczyk - rozpoczęła współpracę ze Służbą Bezpieczeństwa PRL. Trzy lata wcześniej jej mąż Andrzej Gontarczyk został tajnym współpracownikiem SB. Od 1982 r. współpracowali z wywiadem PRL. Po odpowiednim przeszkoleniu zostali przerzuceni do RFN, aby prowadzić inwigilację ks. Franciszka Blachnickiego.
Według ustaleń IPN, ks. Franciszek Blachnicki, represjonowany przez władze PRL twórca Ruchu Światło-Życie, zmarł nagle na emigracji w Carslbergu 27 lutego 1987 r., krótko po odwiedzinach Andrzeja i Jolanty Gontarczyków, agentów umieszczonych w jego otoczeniu przez SB
— przypomniała minister Jędrzak.
