Rozpoczął się rok szkolny, a wraz z nim do szkół zawitał nowy przedmiot - edukacja zdrowotna. Zachwalany przez minister edukacji narodowej Barbarę Nowacką nie spotkał się jednak z wielkim zainteresowaniem ze strony rodziców i uczniów. Minister broniąc swoich szkolnych eksperymentów przed którymi ostrzegali eksperci, duchowni, a także politycy, brnie w coraz większy absurd. Na antenie Programu III Polskiego Radia przekonywała, że „przeciwnicy edukacji zdrowotnej działają na rzecz pornolobby i seksualizacji dzieci”. Naprawdę trudno o większą niedorzeczność…
Edukacja zdrowotna to nowy przedmiot szkolny, który od 1 września 2025 r. zastąpił wychowanie do życia w rodzinie. W tym roku jest nieobowiązkowy. Do rezygnacji z uczęszczania na niego zachęcają m.in. prezydium Episkopatu i politycy PiS.
Rodzic, który nie chce, by jego dziecko uczestniczyło w zajęciach, musi złożyć do 25 września pisemną rezygnację dyrektorowi szkoły. Uczeń pełnoletni musi ją złożyć sam.
Absurdalne słowa Nowackiej
Ministra edukacji Barbara Nowacka w Programie III Polskiego Radia oceniła, że takie działanie i wypowiedzi części polityków pokazują głęboką ignorancję wynikającą z nieprzeczytania podstawy programowej tego przedmiotu.
Dzisiaj młodzież jest w kryzysie zdrowia psychicznego i wszyscy to widzimy. Dzisiaj młodzież jest narażona na pornografię, na uzależnienia i zadaniem państwa jest szybkie przeciwdziałanie
— podkreśliła.
Odpowiadając na zarzuty, że w podstawie programowej edukacji nie ma nic o wartościach, przypomniała, że ten przedmiot zaczyna się właśnie od tej materii.
Podkreśliła, że życie seksualne, które również jest omawiane na tym przedmiocie, to część zdrowia i bezpieczeństwa, a nauka obrony przed złym dotykiem jest potrzebna. Jednocześnie zauważyła, że edukacji dotyczącej zdrowia i bezpieczeństwa w życiu seksualnym jest w podstawie dokładnie tyle, ile było w wychowaniu do życia w rodzinie.
Nowacka przywołała opinie osób, które przeczytały podstawę programową i zwracają się do niej, twierdząc, że nauka powinna odbywać się w szkole, bazując na rzetelnych źródłach, a nie przez internet, gdzie dzieci i nastolatki mogą trafić na nieprawdziwe informacje, czy zostać przekierowane na strony pornograficzne.
To jest pytanie: czy jesteś za seksualizacją dzieci, czy przeciwko. Przeciwnicy edukacji zdrowotnej działają na rzecz pornolobby i seksualizacji dzieci. My w edukacji zdrowotnej chronimy przed seksualizacją
— podkreśliła.
Zagrożenie dla katolickiej wizji rodziny
W tym miejscu warto przypomnieć, co o przedmiocie wprowadzonym przez resort Nowackiej napisała Komisja Wychowania Katolickiego KEP.
Członkowie komisji przyznali, że w programie zajęć z edukacji zdrowotnej są treści wartościowe, takie jak troska o zdrowie fizyczne, higienę psychiczną czy rozpoznawanie zagrożeń. Jednak ich zdaniem są tam również treści, które „nie są zgodne z wiarą katolicką i narażają dzieci i młodzież na ryzyko poważnych niebezpieczeństw, mogących wpływać na całe ich życie, a także życie rodziny”.
Program przedmiotu – w naszej ocenie – stanowi zagrożenie dla katolickiej wizji rodziny, małżeństwa oraz dojrzałości ludzkiej dzieci i młodzieży. Problematyka małżeństwa i rodziny, rozumianych jako wspólnota ojca, matki i dzieci, została potraktowana w nim w sposób marginalny. Tymczasem Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej wyraźnie podkreśla, że małżeństwo, rodzina, macierzyństwo i ojcostwo znajdują się pod szczególną ochroną państwa
— ocenili autorzy apelu.
Dodali, że w programie znalazły się treści dotyczące tożsamości płciowej oraz kwestii prawnych i społecznych związanych ze środowiskiem LGBTQ+.
Wszystkie osoby zasługują na szacunek, ale ich wizja seksualności nie jest zgodna z nauką Kościoła. Proponowane treści mogą prowadzić do zniekształcenia obrazu kobiecości i męskości, a nawet powodować, że dziewczęta będą identyfikowały się jako chłopcy, a chłopcy – jako dziewczęta, w ich najbardziej wrażliwym okresie życia, w którym młody człowiek poszukuje własnej tożsamości i potrzebuje szczególnego wsparcia, opieki i towarzyszenia mu przez najbliższych. Niezwykle zaś łatwo jest wtedy skrzywdzić młodych ludzi i doprowadzić w konsekwencji do wielu zaburzeń
— stwierdzili.
