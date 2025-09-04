„Donald Tusk i minister Andrzej Domański chcą w 2026 r. sięgnąć głęboko do kieszeni Polaków. Chcą sięgnąć, ale nic nie wkładać. Zamierzają wyjąć spore sumy. Stąd w projekcie budżetu na następny rok znalazły się podwyżki podatków i to bardzo wyraźne”- powiedział poseł PiS Zbigniew Kuźmiuk, podczas wspólnej konferencji prasowej z Rafałem Bochenkiem. Rząd planuje podwyżkę CIT i podatku cukrowego. Na dodatek ekipa Tuska przewiduje obniżenie limitu amortyzacji samochodu dla posiadających firmę.
Polaków czekają nowe podatki
Poseł Kuźmiuk poinformował, że w przyszłym roku Polaków czekają duże podwyżki podatków. Donald Tusk i Andrzej Domański będą drenować kieszenie obywateli.
Donald Tusk i minister Andrzej Domański chcą w 2026 r. sięgnąć głęboko do kieszeni Polaków. Chcą sięgnąć, ale nic nie wkładać. Zamierzają wyjąć spore sumy. Stąd w projekcie budżetu na następny rok znalazły się podwyżki podatków i to bardzo wyraźne. Można oceniać, że chodzi o kwotę przynajmniej kilkunastu miliardów złotych. Te pieniądze zostałyby wyciągnięte z kieszeni podatników. Nawet podatek bankowy, który wydaje się, że zapłaciłyby banki, ostatecznie obciążałby tych, którzy w bankach oszczędzają albo też posiadają tylko rachunki bankowe
— powiedział.
PiS opublikowało na portalu X grafiki, które obrazują, gdzie rząd Tuska będzie szukać pieniędzy.
Podwyżka CIT de facto dla klientów banków z 19 proc. aż do 30 proc.! A koszty? Jak zwykle przerzucone na zwykłych ludzi. Od 2026 r. zapłacisz więcej za konto, kredyt i przelew. Tak wygląda Polska Tuska
— czytamy.
Od stycznia 2026 limit amortyzacji spada z 150 tys. do 100 tys. zł. Samochód droższy, firma uboższa - tak rząd „wspiera” przedsiębiorców!
— napisano.
W 2026 r. rząd sięgnie jeszcze głębiej do Twojej kieszeni: +40 proc. podatek cukrowy od soków, napojów, słodzonych; +15% na alkohol i papierosy. „Zdrowy styl życia”? Nie! To tylko nowa danina od rządu Tuska
— podano.
Rafał Bochenek wypowiedział się na temat sytuacji budżetu państwa. Polska zadłuża się w zatrważającym tempie.
Sytuacja budżetu państwa polskiego jest dramatyczna. Z roku na rok zadłużamy się coraz bardziej. Dług publiczny wzrasta. Przypomnę, że w ostatnim roku naszych rządów mieliśmy zadłużenie w sektorze instytucji publicznych na poziomie około 49 proc. PKB. Dzisiaj to planowane na przyszły rok będzie wynosiło niemalże 68 punktów procentowych
— stwierdził.
CZYTAJ TAKŻE:
— Domański: „Wysoki deficyt, bo rosną wydatki na obronę”. Tyle że one są niższe niż w 2025 r. „Retoryka Tuska to kompletna fikcja”
— Ma tupet! Domański szarżuje: Rząd poradzi sobie z próbą sabotowania wzrostu i destabilizacji finansów przez prezydenta
Inwestycje zahamowane przez brak funduszy
Dodał, że inwestycje zostały zahamowane przez brak funduszy. Mało tego w przyszłym roku podwyżki zostaną przeznaczone na bieżące działania państwa, a nie rozwój.
Deficyt budżetowy wyniesie w tym roku prawie 300 miliardów. W przyszłym pewnie będzie podobnie. Na ten moment z dokumentów wynika, że będzie to 271 miliardów złotych. Przez ostatnie miesiące w kontekście obietnic wyborczych Donalda Tuska i Platformy Obywatelskiej wmawiano nam, że nie ma na nic pieniędzy. Nie ma na tarcze energetyczne, obniżkę VATU na żywność, projekty dla samorządowców po to, żeby budować drogi, szkoły, przedszkola. Co więcej, dzisiaj się okazuje, że te projekty nie tylko nie będą będą realizowane. Ale wprowadza się cały system podatków w nowym budżecie na 2026 rok tylko po to, żeby sfinansować bieżące funkcjonowanie państwa
— ocenił.
Działania Tuska prowadzą do ubożenia społeczeństwa
Bochenek zarzucił rządowi, że jego działania prowadzą do coraz większego obciążenia obywateli. Tusk chwali się sukcesami, ale Polacy jedyne co odczuwają to nowe podatki.
Działania rządu to konkretne obciążenia dla polskich rodzin, obywateli, przedsiębiorców, którzy stanowią kręgosłup polskiej gospodarki. Rząd dzisiaj o tym nie mówi, ponieważ Donald Tusk potrafi z pełną premedytacją wystąpić na posiedzeniu Rady Gabinetowej czy na posiedzeniu własnego rządu, mówić o tym, jak Polska świetnie się rozwija. Że idziemy do przodu. Być może na papierze liczby są księgowo retuszowane, podkręcone, dzięki czemu wyglądają dobrze. Natomiast w rzeczywistości są wprowadzane po cichu dodatkowe podatki i obciążenia dla Polaków
— dodał.
Parlamentarzysta stwierdził, że działania rządu prowadzą jedynie do ubożenia Polaków.
Nie znam żadnej decyzji rządu Donalda Tuska, która przyczyniłaby się do tego, że nasza gospodarka się rozwija. Rząd Tuska zbiera jeszcze owoce, coraz mniejsze, ale owoce dobrych rządów Prawa i Sprawiedliwości. Niestety decyzje fiskalne i budżetowe obecnego rządu są szkodliwe i niebezpieczne. Doprowadzą nie tylko polskie społeczeństwo do coraz większego ubożenia, ale również państwo będzie mieć potężne problemu
— powiedział.
G20 a zadłużenie Polski
Zbigniew Kuźmiuk odniósł się do sprawy członkostwa Polski w G20. Jak się to ma w stosunku do zadłużenia kraju.
Mówimy tutaj o dwóch różnych obszarach. Wzrost PKB to jest jedno zjawisko, a zadłużanie naszego kraju, deficyty budżetowe i wzrost długu publicznego to zupełnie inny proces. Jeżeli chodzi o nasze członkostwo w G20 dokładniej o właśnie przekroczenie przez polskie PKB tego biliona dolarów, to proszę państwa na to oczywiście składa się wzrost polskiego PKB od momentu, kiedy weszliśmy na drogę gospodarki rynkowej, czyli mniej więcej od 1991 roku […] Wiązanie tego z rządem Donalda Tuska jest po prostu gigantycznym nieporozumieniem. Zresztą Donald Tusk ma taką charakterystyczną cechę, że lubi sobie przypinać medale za rzeczy, z którymi nie ma absolutnie nic wspólnego
— powiedział.
Poseł dodał, że zaproszenie na przyszłoroczny szczyt G20 w USA to zasługa prezydenta Nawrockiego.
Gdyby nie było wczorajszej wizyty prezydenta Nawrockiego w Białym Domu, to w oczywisty sposób Polska nie zostałaby zaproszona na posiedzenie tego szczytu. Tak się składa, że w następnym roku Amerykanie przewodniczą grupie G20 i pan prezydent Trump może zaprosić każdego gościa. Uznał, że Polska jest rzeczywiście szybko rozwijającym się krajem. Pokazaliśmy, że można się szybko rozwijać, wtedy kiedy rządziło Prawo i Sprawiedliwość rozwijaliśmy się szybciej. Gdyby nie wczorajsza wizyta prezydenta, to Polska by nie została zaproszona
— zakończył.
CZYTAJ RÓWNIEŻ:
— Polska otrzymała zaproszenie na szczyt G20! Prezydent Nawrocki zaprosił także Trumpa do Polski. „Myślę, że to może być przyszły rok”
— Projekt budżetu państwa na 2026 rok. Politycy PiS obalają manipulacje! „Ten nieudolny rząd doprowadza Polskę na skraj bankructwa”
