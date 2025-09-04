Prezydent Karol Nawrocki przybył do Rzymu. To jego druga zagraniczna wizyta po podróży do Waszyngtonu. Podczas wizyty, która potrwa do piątku, zostanie przyjęty na audiencji przez papieża Leona XIV, spotka się z prezydentem Włoch Sergio Mattarellą i premier Giorgią Meloni. Przed spotkaniem z szefową włoskiego rządu prezydent wraz z żoną Martą Nawrocką i dziećmi złożyli kwiaty na grobie św. Jana Pawła II.
Prezydenta powitał na rzymskim lotnisku Ciampino ambasador RP przy Stolicy Apostolskiej Adam Kwiatkowski. Nawrocki przybył do Włoch ze Stanów Zjednoczonych, gdzie wczoraj w Białym Domu spotkał się z prezydentem USA Donaldem Trumpem.
Wizytę we Włoszech i na Watykanie Para Prezydencka wraz z dziećmi rozpoczęła od złożenia kwiatów na grobie św. Jana Pawła II. Modlitwę przy grobie polskiego papieża w kaplicy Świętego Sebastiana poprowadził biskup Krzysztof Nykiel, regent Penitencjarii Apostolskiej.
SZCZEGÓŁOWY PROGRAM dwudniowej wizyty:
DZISIAJ, 4 WRZEŚNIA
Rzym
Godz. 18.00 Ceremonia powitania Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Karola Nawrockiego przez Premier Republiki Włoskiej Giorgię Meloni Palazzo Chigi, Dziedziniec
Godz. 18.05 Spotkanie w wąskim gronie Prezydenta RP i Premier RW Palazzo Chigi
JUTRO, 5 WRZEŚNIA
Watykan
Godz. 10.45 Przybycie Prezydenta RP Karola Nawrockiego i Małżonki Marty Nawrockiej do Watykanu Dziedziniec św. Damazego
Godz. 11.00 Audiencja prywatna Prezydenta RP Karola Nawrockiego u Jego Świątobliwości Papieża Leona XIV Pałac Apostolski, Biblioteka Papieska
—Rozmowa Prezydenta RP Karola Nawrockiego z Jego Świątobliwością Papieżem Leonem XIV
—Wspólne zdjęcie Jego Świątobliwości Papieża Leona XIV z delegacją pod przewodnictwem Pary Prezydenckiej
Godz. 12.00 Spotkanie Prezydenta RP Karola Nawrockiego z Sekretarzem Stanu Stolicy Apostolskiej Kardynałem Pietro Parolinem Pałac Apostolski, Sala Traktatowa
Rzym
Godz. 13.00 Ceremonia powitania Prezydenta RP Karola Nawrockiego w Pałacu Prezydenckim Kwirynał, Dziedziniec
—Prezentacja delegacji oficjalnych przez Prezydenta RP Karola Nawrockiego i Prezydenta RW Sergio Mattarellę
—Wspólne zdjęcie Prezydentów
Godz. 13.10 Rozmowy plenarne pod przewodnictwem Prezydentów RP i RW
Godz. 14.10 Spotkanie Prezydenta RP Karola Nawrockiego z przedstawicielami polskich mediów Plac Piusa XII
kk/PAP/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/739552-para-prezydencka-zlozyla-kwiaty-na-grobie-sw-jana-pawla-ii
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.