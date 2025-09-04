„Stanowczo potępiam treść i sposób oceny sformułowanej przez dr. hab. Marka Migalskiego, prof. UŚ w odniesieniu do tragicznej śmierci pilota samolotu F16 majora Macieja Krakowiana. Użyte tam określenia są krzywdzące, lekceważą dramat śmierci i straty osoby bliskiej wielu ludziom” - napisał prof. Ryszard Koziołek, rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. To reakcja na serię skandalicznych wpisów profesora uczelni Marka Migalskiego, opublikowanych po katastrofie lotniczej w Radomiu, w której zginął mjr Maciej Krakowian. Migalski w swoim stylu skomentował też oświadczenie rektora.
Do katastrofy w Radomiu doszło 28 sierpnia. Podczas ćwiczeń przed AirShow mjr Maciej „Slab” Krakowian, pilotując F-16, rozbił się o płytę lotniska. Pilot nie przeżył, trwa śledztwo, które ma wyjaśnić przyczyny tej tragedii.
Skandaliczne wpisy Migalskiego
Marek Migalski opublikował szereg haniebnych wpisów, zrzucając winę na mjr. Krakowiana za spowodowanie katastrofy. Nazwał go „nieudacznikiem” i „przestępcą”. Stwierdził, że major Maciej „Slab” Krakowian powinien zostać pośmiertnie zdegradowany.
Wpisy Migalskiego zostały potępione przez wiele osób, niezależnie od poglądów politycznych. Mimo, że na byłego polityka wylała się fala krytyki, nie usunął swoich tłitów.
Rektor reaguje na wpisy Migalskiego
Na facebookowym profilu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ukazało się stanowisko rektora uczelni.
Stanowczo potępiam treść i sposób oceny sformułowanej przez dr. hab. Marka Migalskiego, prof. UŚ w odniesieniu do tragicznej śmierci pilota samolotu F16 majora Macieja Krakowiana. Użyte tam określenia są krzywdzące, lekceważą dramat śmierci i straty osoby bliskiej wielu ludziom, a przede wszystkim zaprzeczają postawie oczekiwanej od naukowca i nauczyciela akademickiego, którego winny cechować szacunek dla innych oraz rzetelność argumentacyjna w wypowiedziach naukowych i publicznych. To jedyne ograniczenia wolności wypowiedzi, która jest fundamentalną wartością Uniwersytetu
— czytamy w oświadczeniu prof. Ryszarda Koziołka.
Rektor zaznaczył, że prywatny charakter wpisów Migalskiego, nie zwalnia go z zasad, jakie muszą przestrzegać pracownicy uczelni.
Media społecznościowe zatarły granicę między tym, co prywatne i publiczne; osobiste i zawodowe. Używając mediów społecznościowych, stajemy się „osobami publicznymi”, czyli wywieramy wpływ na życie społeczne i jesteśmy rozpoznawalni w sferze publicznej, nawet jeśli nie realizujemy funkcji lub działań publicznych
— dodał.
Prof. Koziołek zaznaczył, że Migalski swoimi wpisami naruszył zasady etyki.
Prof. Marek Migalski jest osobą publiczną w tradycyjnym znaczeniu, a ponadto jako publicysta i autor „postów” legitymizuje swoje wypowiedzi stopniem naukowym oraz afiliacją Uniwersytetu Śląskiego. W przypadku omawianego wpisu doszło – w moim przekonaniu – do naruszenia etyki oraz prawdziwości wypowiedzi, jakich należy oczekiwać od uczonego i nauczyciela młodzieży
— stwierdził.
Zwrócił się także do rzecznika Praw i Wartości Akademickich, żeby ten zajął stanowisko.
W związku z tym, w dniu 3 września 2025 r. zwróciłem się do Rzecznika Praw i Wartości Akademickich Prof. Jacka Góreckiego o zajęcie stanowiska w tej sprawie
— zakończył.
Migalski odpowiada na stanowisko rektora
Do stanowiska prof. Koziołka odniósł się sam zainteresowany. Marek Migalski zamieścił na portalu X wpis.
Stanowcze, i jakże słuszne, potępienie moich słów przez rektora mojej uczelni….na nowo je odgrzało. Teraz już wszyscy w Polsce wiedzą, na jakim uniwersytecie pracuję. Klasyczny „efekt Streisand”. Dobry do omawiania na zajęciach ze studentami
— skomentował.
