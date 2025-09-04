KOMENTARZE

"Znalazł się" winny haniebnego wpisu Biedronia. Miał go opublikować asystent europosła. "Taka sytuacja nigdy nie powinna mieć miejsca"

autor: Fratria/X

Kilkanaście godzin musieliśmy czekać aż europoseł Lewicy Robert Biedroń wymyśli, w jaki sposób wytłumaczyć się ze swojego haniebnego wpisu, który pojawił się na jego profilu na platformie X tuż po spotkaniu prezydentów Polski i Stanów Zjednoczonych. Europoseł twierdzi, że wpis opublikował jego asystent. „Taka sytuacja nigdy nie powinna mieć miejsca” - napisał europoseł. Za wpis na jego profilu przeprosił również rzecznik Nowej Lewicy.

Haniebny wpis Biedronia

Przypomnijmy, że tuż po spotkaniu prezydentów Karola Nawrockiego i Donalda Trumpa na profilu Biedronia na platformie X pojawił się prostacki wpis, który wywołał falę oburzenia. We wpisie zadrwiono nie tylko z prezydentów, ale również z momentu, w którym nad Białym Domem przelatywały amerykańskie myśliwce, co było upamiętnieniem polskiego pilota mjr. Macieja Krakowiana. We wpisie udostępniono zdjęcie prezydentów, który podziwiają przelot myśliwców i dodano komentarz: „‘Szon patrol’ na posterunku”. Słowo „szon” jest wulgarnym określeniem prostytutki.

autor: X/Robert Biedroń
autor: X/Robert Biedroń

CZYTAJ WIĘCEJ: Biedroń wulgarnie zadrwił z prezydentów Polski i USA oddających hołd zmarłemu pilotowi. Mocne komentarze: „Dzicz i barbaria”

Winny asystent?

Po tym, jak wpis spotkał się z powszechną krytyką, w końcu go usunięto, ale na wyjaśnienie musieliśmy czekać kilkanaście godzin. Okazuje się, że wpis miał udostępnił asystent europosła.

Przepraszam. Wczorajszy wpis był nieudanym żartem jednego z moich asystentów, który usunąłem natychmiast po dowiedzeniu się o jego publikacji. Taka sytuacja nigdy nie powinna mieć miejsca

— tłumaczył się Biedroń.

Czy można wierzyć Biedroniowi w jego wyjaśnienia? Jeżeli wpis dodał rzeczywiście jego asystent, to czy usłyszymy o konsekwencjach przez niego poniesionych?

Przeprosiny rzecznika

Za wpis opublikowany na koncie Biedronia przeprosił w rozmowie z „Wprost” rzecznik Nowej Lewicy Łukasz Michnik.

To był nieudany, nieśmieszny żart jednego z asystentów Roberta Biedronia. Przewodniczący jak tylko zobaczył ten wpis, usunął go natychmiast. Oczywiście on nigdy nie powinien się pojawić, szczególnie w okolicznościach upamiętniających majora Krakowiana. Przepraszamy, takie sytuacje nie będą mieć miejsca w przyszłości

— powiedział..

Dopytywany, czy Biedronia i jego asystenta spotkają jakieś konsekwencje, odpowiedział:

To będzie się odbywać w ramach procesu wewnętrznego. Stosowne rozmowy już się rozpoczęły.

Biedronia problem z asystentami

Okazuje się, że to nie pierwszy raz, gdy asystent Biedronia występują w roli głównej. Ciekawą historię opisał dziennikarz Wirtualnej Polski Paweł Figurski. Przypomniał on, jak chciał się umówić na wywiad z europosłem i porozmawiać z nim m.in. o słabnącej pozycji jego partii. Okazało się, że wywiad umówiony kilka tygodni wcześniej nie może dojść do skutku, bo polityk w tym samym czasie miał umówione inne spotkanie.

Robert Biedroń jest wspaniałym politykiem, tylko ma słabych asystentów. Wczoraj ten nieśmieszny żart, a w 2024 r. omyłkowo umówili mu dwa spotkania w tym samym czasie i wywiad nie doszedł do skutku. Pewnie przez asystenta Biedroń przyjął mandat europosła, choć obiecał nie brać

— napisał dziennikarz WP.

Polityk nigdy nie ponosi odpowiedzialności, winny jest zawsze asystent (dyrektor, współpracownik, szef instytutu)

— zauważył z kolei Michał Wróblewski z WP.

A mi pies zjadł pracę domową

— zakpił z wpisu Biedronia Jakub Wiech.

Słynny asystent wielu polityków Johnny Walker

— napisał Łukasz Pawłowski, prezes Ogólnopolskiej Grupy Badawczej.

kk/X/wPolityce/”Wprost”

