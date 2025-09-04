„Potrzebujemy sojuszników, potrzebujemy silnej obecności NATO w Polsce” - podkreślił wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, komentując wzmożone ataki rosyjskie na zachodnią Ukrainę. Podkreślił jednocześnie, że polskie wojska nie trafią na Ukrainę.
Minister obrony odwołał się podczas konferencji prasowej do wzmożonych w ostatnich tygodniach rosyjskich ataków na zachodnią część Ukrainy, które - jak mówił - stwarzają zagrożenie dla polskiej przestrzeni powietrznej.
„Potrzebujemy sojuszników”
Kosiniak-Kamysz przypomniał, że w ochronie polskiego nieba pomagają sojusznicy m.in. z Holandii czy Norwegii.
Potrzebujemy sojuszników, potrzebujemy ich obecności, potrzebujemy silnej obecności NATO w Polsce
— podkreślił szef MON.
Dlatego jesteśmy gotowi przyjąć większą liczbę (żołnierzy amerykańskich w Polsce), jeżeli taka byłaby decyzja, a na pewno utrzymać liczbę żołnierzy amerykańskich
— mówił.
Polskie wojska nie trafią na Ukrainę
Jak relacjonował wicepremier, podczas negocjacji przedstawicieli resortów obrony, Polska podkreśliła swoje stanowisko, że w ramach ewentualnego porozumienia dot. Ukrainy, będzie pełniła funkcje logistyczne.
Polskie wojska nie zostaną wysłane na Ukrainę
— zadeklarował wicepremier.
Władysław Kosiniak-Kamysz zapewnił, że nie będzie problemów i sporów między rządem a ośrodkiem prezydenckim ws. strategii związanej z bezpieczeństwem i obecnością wojsk amerykańskich w Polsce.
Szef MON został zapytany o słowa prezydenta Karola Nawrockiego, który po spotkaniu z prezydentem Donaldem Trumpem, w kontekście zwiększenia obecności żołnierzy amerykańskich w Polsce powiedział m.in., że sekretarz obrony USA Pete Hegseth i szef BBN Sławomir Cenckiewicz „będą przygotowywać rozwiązania, które z całą pewnością są dobre dla Polski, będą także interesujące dla polskiej opinii publicznej”.
„Jesteśmy w koordynacji z BBN”
Jesteśmy w koordynacji z BBN
— powiedział Kosiniak-Kamysz.
Dodał, że dziś odbyło się posiedzenie rządowego komitetu ds. bezpieczeństwa, w którym uczestniczył też wiceszef BBN.
Tu jest pełna koordynacja i współpraca
— zapewnił.
„Tu nie będzie problemów”
Szef MON podkreślił, że celem strategicznym jest obecność w Polsce sojuszników, szczególnie amerykańskich, bo „to są gwarancje bezpieczeństwa i realne oddziaływanie na bezpieczeństwo”.
Tu nie będzie problemów i sporów między nami. Naprawdę strategia jest wspólna. Strategia związana z bezpieczeństwem, z obecnością wojsk amerykańskich i wierzę głęboko ze zwiększeniem tej obecności, bo Polska jest żelaznym sojusznikiem i my zrobimy wszystko we współpracy z prezydentem, z BBN, rządu całego, parlamentu, wojska i społeczeństwa
— powiedział Kosiniak-Kamysz.
tt/PAP
