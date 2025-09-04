WIDEO

Mateusz Morawiecki o umowie UE-Mercosur: Rząd KO znów kapituluje przed interesami Brukseli. Tusk oddał polską wieś na zatracenie

  • Polityka
  • opublikowano:
Donald Tusk / autor: PAP/Albert Zawada/X
Rząd Koalicji Obywatelskiej znów kapituluje przed interesami Brukseli. Umowa UE-Mercosur wchodzi w życie. To bardzo zła wiadomość dla polskiego sektora rolnego!” - podkreślił Mateusz Morawiecki, wiceprezes PiS, były premier i szef EKR w nagraniu opublikowanym na platformie X.

Jak przypomniał Mateusz Morawiecki, „Komisja Europejska podpisała umowę Mercosur”.

Ta umowa jest bardzo niekorzystna dla polskich rolników. To niewiarygodne, ale premier w środku walki wywiesza białą flagę. Mówi, że się poddaje, że nic się nie da zrobić

— powiedział.

Tusk oddał polską wieś na zatracenie”

Gdyby miał odrobinę honoru, to powiedziałby przynajmniej, że wycofuje poparcie dla Serafina, dla polskiego komisarza

— zaznaczył wiceprezes PiS.

Kiedy ja byłem premierem i podejmowano krytyczne decyzje, potrafiłem objechać wszystkie stolice i walczyć po to, aby odwrócić te niekorzystne decyzje dla Polski. Bardzo często się to udawało. Nie wolno się poddawać

— wskazał Mateusz Morawiecki.

Tymczasem Tusk oddał polską wieś na zatracenie

— podkreślił były premier.

