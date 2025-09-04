„Rząd Koalicji Obywatelskiej znów kapituluje przed interesami Brukseli. Umowa UE-Mercosur wchodzi w życie. To bardzo zła wiadomość dla polskiego sektora rolnego!” - podkreślił Mateusz Morawiecki, wiceprezes PiS, były premier i szef EKR w nagraniu opublikowanym na platformie X.
Jak przypomniał Mateusz Morawiecki, „Komisja Europejska podpisała umowę Mercosur”.
Ta umowa jest bardzo niekorzystna dla polskich rolników. To niewiarygodne, ale premier w środku walki wywiesza białą flagę. Mówi, że się poddaje, że nic się nie da zrobić
— powiedział.
„Tusk oddał polską wieś na zatracenie”
Gdyby miał odrobinę honoru, to powiedziałby przynajmniej, że wycofuje poparcie dla Serafina, dla polskiego komisarza
— zaznaczył wiceprezes PiS.
Kiedy ja byłem premierem i podejmowano krytyczne decyzje, potrafiłem objechać wszystkie stolice i walczyć po to, aby odwrócić te niekorzystne decyzje dla Polski. Bardzo często się to udawało. Nie wolno się poddawać
— wskazał Mateusz Morawiecki.
Tymczasem Tusk oddał polską wieś na zatracenie
— podkreślił były premier.
