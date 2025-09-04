TSUE rości sobie prawo do oceny ustroju polskich sądów? Skandaliczny wyrok! "IKNiSP SN nie jest niezależnym sądem"

  • Polityka
  • opublikowano:
Czytaj więcej Subskrybuj 50% taniej
Sprawdź Zdj. ilustracyjne - TSUE / autor: Christian Alexander Tietgen, CC BY 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>, via Wikimedia Commons
Zdj. ilustracyjne - TSUE / autor: Christian Alexander Tietgen, CC BY 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>, via Wikimedia Commons

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej uznał właśnie, że ma prawo oceniać niezależność wymiaru sprawiedliwości w Polsce. „Sąd krajowy jest zobowiązany uznać za niebyły wyrok wydany przez sąd wyższej instancji, który nie jest niezawisłym i bezstronnym sądem” - uznał TSUE w dzisiejszym wyroku. „To nie jest kompetencja przekazana UE, a TSUE od wielu lat ‘rozpycha’ się w swoich kompetencjach o czym wielokrotnie wypowiadały się krytycznie sądy konstytucyjne państw członkowskich (np. Niemiec)” - zauważył adwokat Bartosz Lewandowski, komentując sprawę na platformie X.

Polski sąd cywilny zwrócił się do TSUE o ocenę skutków orzeczeń wydanych przez Izbę Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego. Chodzi o sprawę, w której izba ta w październiku 2021 r. uchyliła prawomocny wyrok z 2006 r. zakazujący wprowadzania do obrotu niektórych czasopism z krzyżówkami i przekazała sprawę do ponownego rozpoznania sądowi cywilnemu.

Ten powziął jednak wątpliwości, czy skład izby, która wydała orzeczenie w 2021 r., można uznać za sąd w rozumieniu prawa unijnego. Zwrócił się więc do TSUE o rozstrzygnięcie, czy i w jakim zakresie może oceniać skutki orzeczeń wydanych przez Izbę Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych.

TSUE w czwartek uznał, że sąd krajowy jest zobowiązany uznać za niebyły wyrok sądu wyższej instancji, jeśli ten nie jest niezawisłym i bezstronnym sądem. Stwierdził też, że sąd nie może pominąć faktu, że TSUE wcześniej odmówił statusu sądu Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego.

Lewandowski: TSUE od lat „rozpycha” się w kompetencjach

Informację skomentował adwokat Bartosz Lewandowski.

W którym przepisie Traktatów i Konstytucji RP przyznano TSUE uprawnienie do oceny ustroju sądów w Polsce? W szczególności w sprawach karnych, w których sądy orzekają na podstawie prawa polskiego, a nie europejskiego?

— pytał na platformie X.

Bo to nie jest kompetencja przekazana UE, a TSUE od wielu lat „rozpycha” się w swoich kompetencjach o czym wielokrotnie wypowiadały się krytycznie sądy konstytucyjne państw członkowskich (np. Niemiec)

— zwrócił uwagę Lewandowski.

CZYTAJ TAKŻE:

-Groźne! Bodnar zachwala opinię rzecznika TSUE uderzającą w polski sąd. „To mocne potwierdzenie zasady pierwszeństwa prawa UE”

-TSUE podważa orzeczenie Izby Kontroli Nadzwyczajnej SN! Sąd krajowy „jest zobowiązany” je pominąć lub uznać za niebyłe

aja/PAP, X

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych