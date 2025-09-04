Wizyta prezydenta Karola Nawrockiego w Białym Domu najwyraźniej poszła dobrze. Tak dobrze, że niektórzy musieli szukać powodów do krytyki. Dziennikarz Wirtualnej Polski Patryk Michalski gorączkowo oczekuje na… notatkę KPRP do MSZ o spotkaniu Nawrocki-Trump. „Z informacji, które mam od rana, taka informacja ze strony Kancelarii Prezydenta nie wpłynęła” – poinformowała Anna Radwan-Röhrenschef, wiceszefowa MSZ w rozmowie z WP. „Uprzejmie pozdrawiam Pana Redaktora i Panią Minister z samolotu znad Atlantyku w drodze do Rzymu. Notatka powstanie w swoim czasie zgodnie z przyjętą formą i zwyczajem” – odpowiedział Marcin Przydacz, szef Biura Polityki Międzynarodowej. Prezydencki minister zapowiedział także „zadania dla MSZ”.
Wczoraj prezydent Karol Nawrocki, zaprzysiężony na ten urząd 6 sierpnia, odbył swoją pierwszą oficjalną wizytę zagraniczną. Spotkał się w Białym Domu z prezydentem USA Donaldem Trumpem. Na spotkaniu Trump zadeklarował, że amerykańscy żołnierze zostaną w Polsce, a jeśli Polacy chcą, USA mogą rozmieścić ich więcej. Polski prezydent powiedział po spotkaniu, że Trump dał Polsce gwarancję bezpieczeństwa i podkreślił sojuszniczą współpracę w dziedzinie wojskowej. Poinformował też, że otrzymał od amerykańskiego przywódcy zaproszenie na szczyt G20, który odbędzie się w przyszłym roku na Florydzie.
Gorączkowe oczekiwanie na notatkę
To wszystko okazało się jednak mniej ważne dla Patryka Michalskiego z Wirtualnej Polski niż… notatka dla MSZ. Zaprosił do programu wiceminister Annę Radwan-Röhrenschef i zapytał, czy do resortu wpłynęła już informacja z KPRP.
Z informacji, które mam od rana, taka informacja ze strony Kancelarii Prezydenta nie wpłynęła. Nie było reprezentacji Ministerstwa Spraw Zagranicznych czy naszej ambasady przy tych rozmowach, czego bardzo żałujemy. Wtedy wiedzielibyśmy z pierwszej ręki, o czym była rozmowa i w jakim kierunku poszły poszczególne elementy, o których potem panowie mówili na konferencji prasowej
— odpowiedziała wiceszefowa MSZ.
Pan prezydent dostał od któregoś z dziennikarzy właśnie pytanie o to, czy notatka zostanie przekazana do Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Dosyć dyplomatycznie z tego wybrnął, mówiąc, że przede wszystkim będzie informował Polaków, więc rozumiem, że tutaj też w tym zakresie znajduje się Ministerstwo Spraw Zagranicznych
— dodała.
Michalski zapytał, „czy nie jest to pewna niezręczność”, że MSZ wie tyle, ile opinia publiczna z konferencji prasowej.
Ten model, kiedy prezydentowi towarzyszy ktoś z Ministerstwa Spraw Zagranicznych(…), pozwala na zachowanie ciągłości, przekazu informacji, też pomocy i wsparcia dla pana prezydenta czy jego kancelarii. Minister Radosław Sikorski wielokrotnie informował publicznie, ale też w rozmowach pana prezydenta, że jesteśmy gotowi do tego, żeby briefować, przygotowywać, rozmawiać z KPRP przed tego typu wizytami, ale także, a może przede wszystkim, towarzyszyć panu prezydentowi, bo to nie jest wizyta prywatna, to jest wizyta o charakterze państwowym i tutaj nie mamy nic do ukrycia. Otoczenie pana prezydenta cały czas się uczy swojej roli dyplomatycznej. Nie ma doświadczenia, być może poza jedną osobą, w rozmowach międzynarodowych, w rozmowach dyplomatycznych, nie mówiąc już o pewnych dopuszczeniach, które te osoby powinny mieć. Więc tutaj obecność Ministerstwa Spraw Zagranicznych z punktu widzenia naszych interesów i racji stanu jest konieczna.
— powiedziała Radwan-Röhrenschef.
Przydacz: Uprzejmie pozdrawiam z samolotu znad Atlantyku
Patrykowi Michalskiemu notatka nadal nie dawała jednak spokoju.
Tego typu informacje są przekazywane bardzo szybko (…) Teraz jest godzina 8:18, być może coś wpłynęło do Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Być może, gdy wyjdę ze studia, dowiemy się, że tego typu notatka wpłynęła bądź też była jakaś wymiana informacji między KPRP a MSZ
— zastanawiała się wiceminister.
MSZ wciąż nie otrzymało notatki od Kancelarii Prezydenta o przebiegu wizyty Karola Nawrockiego w Białym Domu - poinformowała wiceszefowa MSZ Anna Radwan-Röhrenschef w Wirtualnej Polsce. To oznacza, że na razie polska dyplomacja wie tylko tyle o rozmowach Nawrocki-Trump, co zostało powiedziane na konferencji prasowej. [Brak notatki - stan na 8:35]
— napisał dziennikarz WP na platformie X.
Prezydencki minister Marcin Przydacz pospieszył z pomocą.
Uprzejmie pozdrawiam Pana Redaktora i Panią Minister z samolotu znad Atlantyku w drodze do Rzymu. Notatka powstanie w swoim czasie zgodnie z przyjętą formą i zwyczajem. Proszę już nie psuć sobie i nam wszystkim humoru lekkim czepialstwem
— napisał na platformie X.
PS. Będą zadania do wykonania dla MSZ
— dodał.
Miejmy nadzieję, że nikt nie dzwoni co 5 minut do MSZ z pytaniem, czy wpłynęła już notatka. Ani tym bardziej do ministra Przydacza, bo tu byłoby to nieco utrudnione.
