Prezydent Karol Nawrocki zakończył swoją pierwszą zagraniczną wizytę. Głowa państwa udała się w podróż do Waszyngtonu na spotkanie z Donaldem Trumpem.
Wizyta prezydenta w USA
Były szef gabinetu prezydenta Andrzeja Dudy Marcin Mastalerek był gościem programy „Graffiti” na antenie Polsat News. Polityk ocenił, że wizyta prezydenta Nawrockiego była jasnym sygnałem wysłanym Putinowi.
Prezydent Karol Nawrocki wysłał jasny sygnał naszym wrogom na Kremlu, że sojusz polsko-amerykański był i jest nadal silny. Myślę, że prezydent Nawrocki zrealizował wszystko, co sobie założył i godnie reprezentował Polskę. Wysłał jasny sygnał na Kreml, do naszych wrogów. Myślę, że zostało to tam odnotowane i bardzo dobrze zrozumiane
— powiedział.
Mastalerek doradził prezydentowi Nawrockiemu, żeby budował relacje zarówno z Demokratami i Republikanami.
Drugim bardzo ważnym sygnałem, który uważam, że warto, żeby prezydent Nawrocki wysyłał, jest to, czego nie robił Donald Tusk. Premier nie budował porozumienia zarówno z Republikanami, jak i z Demokratami. Należy spotykać się z nimi w Kongresie i w Senacie. Tam zapadają decyzję o zgodzie na sprzedaż najlepszej broni. Jeśli miałbym coś doradzać, to po tak świetnym spotkaniu jak wczoraj warto było jechać do Kongresu
— dodał.
Zaproszenie na G20 i relacje z rządem
Polityk odniósł się także do zaproszenia prezydenta Nawrockiego na szczyt G20, który odbędzie się w przyszłym roku.
Sukces ma wielu ojców. Polsce to się należy. […] Natomiast sukces ten skonsumował Karol Nawrocki. Wielu to się nie będzie podobało, wielu będzie zazdrościło. Natomiast muszą się w końcu pogodzić, że jest prezydentem RP
— powiedział.
Były szef kancelarii prezydenta Dudy stwierdził, że dobrym pomysłem byłoby, gdyby w Białym Domu z prezydentem Nawrockim pojawił się szef MON i minister energii.
Jestem zwolennikiem koalicji polskich spraw, którą w 2020 roku na finiszu kampanii prezydent Duda ogłaszał, czyli wciągania do współpracy w najważniejszych polskich sprawach, a bezpieczeństwo jest taką sprawą, każdego kogo się da. Oczywiście nie było żadnej potrzeby, żeby Radosław Sikorski znalazł się w Białym Domu. Ale gdybym miał coś doradzać prezydentowi Nawrockiemu, to po tych wszystkich złośliwościach ze strony rządowej, po tych sprawach z instrukcjami, zaprosiłbym wicepremiera Kosiniaka-Kamysza do Białego Domu, może też ministra energii, i pokazał, że właśnie w sprawach bezpieczeństwa i energetyki – czyli w tych sprawach, w których Amerykanie chcą po prostu robić biznes, dopinać deale
— dodał.
Mastalerek odniósł się również do premiera, dla którego byłby to problem.
Myślę, że dużo bardziej Donald Tusk miałby wtedy zmartwienie na głowie, gdyby doproszony został jego koalicjant. […] To byłby dla niego większy problem niż takie przepychanki
— ocenił.
Dziecinne zachowanie Sikorskiego
Polityk został zapytany o wpis Radosława Sikorskiego, który zwrócił się do byłego prezydenta: „Przypominam, że proponowałem Andrzejowi Dudzie objęcie misji RP przy Stolicy Piotrowej. Nadal nie wykluczam takiego wniosku gdyby Pałac Prezydencki był łaskawy”.
Doceniam poczucie humoru Radosława Sikorskiego, ale takimi tweetami pokazuje, że jest jednak Radkiem Sikorskim, a nie Radosławem. Były Prezydent Rzeczypospolitej nie może zajmować stanowiska, w którym szef MSZ jest po prostu jego bezpośrednim przełożonym. […] Szanujmy się nawzajem i szanujmy urząd prezydenta RP. A dlaczego panie premierze Sikorski powinien pan ten urząd szanować? Przecież pan chce być w przyszłości prezydentem. Proszę nie postponować byłych prezydentów i obecnych, skoro tak bardzo pan ten urząd chce objąć
— powiedział.
Prezydent Duda ma wiele propozycji
Mastalerek ujawnił, że były prezydent Andrzej Duda otrzymuje wiele propozycji współpracy.
Prezydent jest rozchwytywany i namawiamy przez wielu na różne sprawy. Jestem przekonany, że w odpowiednim czasie będzie informował o swoich aktywnościach, zarówno zagranicznych, jak i polskich. Każdemu byłemu politykowi życzyłbym, żeby miał tyle propozycji – a sam wiem o wielu – jak prezydent Duda
— skonkludował.
Na ten moment potwierdzona została współpraca Dudy z Kanałem Zero.
