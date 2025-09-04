Minister rolnictwa i rozwoju wsi Stefan Krajewski powiedział, że wciąż nie zapadła ostateczna decyzja ws. podpisania umowy z krajami Mercosur. Wczoraj o przyjęciu umowy poinformowała Komisja Europejska. Krajewski zaznaczył, że „to jeszcze nie koniec batalii o to, żeby ta umowa nie weszła w tym kształcie”.
Komisja Europejska przyjęła wczoraj umowę handlową z blokiem państw Ameryki Południowej, Mercosur. W rozmowie z PAP minister rolnictwa i rozwoju wsi Stefan Krajewski podkreślił, że Polska jest jej przeciwna.
To jeszcze nie koniec batalii o to, żeby ta umowa nie weszła w tym kształcie
— powiedział Stefan Krajewski.
Hamulec bezpieczeństwa
KE zapowiedziała hamulec bezpieczeństwa w przypadku nadmiernego napływu produktów z krajów Mercosuru po tym, gdy umowa handlowa z nimi wejdzie w życie. W przypadku zakłóceń na rynku rolnicy będą mogli skorzystać z rekompensat w ramach rezerwy rolnej w wysokości 6,3 mld euro w przyszłym budżecie UE.
Słyszymy o jakichś hamulcach bezpieczeństwa, o jakichś wielkościach, które będą decydowały o uruchomieniu środków, ale na pewno nie o tym na razie mowa. Stanowisko polskiego rządu, polskiego parlamentu, prezydenta jest jednoznaczne cały czas, nie zmieniło się
— powiedział Krajewski.
Porozumienie tymczasowe
Zanim całość zostanie ratyfikowana przez parlamenty wszystkich krajów członkowskich, KE proponuje porozumienie tymczasowe. Jego przyjęcie będzie wymagać zgody Parlamentu Europejskiego oraz krajów członkowskich w Radzie UE. Rada UE podejmie decyzję większością kwalifikowaną, co oznacza, że musi się za nią opowiedzieć 15 państw stanowiących 65 proc. ludności UE.
Mam nadzieję, że pan prezydent będzie podejmował to działanie, by znaleźć mniejszość blokującą. Jeszcze ostateczne decyzje nie zapadły. Nie napawają optymizmem informacje, które płyną, bo widzimy, że w ostatnim czasie nastąpiło przyspieszenie, ale tak jak mówiłem - broni nie składamy
— zadeklarował minister.
Porozumienie z Mercosurem
Decyzję o przyjęciu ostatecznego tekstu umowy, która została zawarta w grudniu 2024 r. z Argentyną, Brazylią, Paragwajem i Urugwajem, podjęło wczoraj kolegium komisarzy. Zdecydowało ono także o ścieżce ratyfikowania umowy.
Porozumienie z Mercosurem ma znieść bariery handlowe dla europejskich firm takie jak wysokie cła; przewiduje też uproszczenie procedur dla biznesu z UE oraz zniesienie przepisów i norm technicznych różniących się od norm międzynarodowych.
Najbardziej kontrowersyjną częścią umowy pozostaje jednak to, że otwiera ona rynek unijny na produkty rolne z Mercosuru. Przy tym import niektórych wrażliwych produktów rolnych, takich jak wołowina, etanol, wieprzowina, miód, cukier i drób, ma być ograniczony.
tt/PAP
