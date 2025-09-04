„Należy pochwalić kancelarię prezydenta, jego ministrów, którzy w tak krótkim czasie i niesprzyjających okolicznościach, bez pomocy MSZ wykonali znakomitą pracę.” - powiedział poseł PiS Maciej Matecki na antenie Telewizji wPolsce24. Odniósł się w ten sposób wizyty prezydenta Karola Nawrockiego w USA. Były wiceminister aktywów państwowych poruszył również temat szkodliwej umowy z krajami Mercosur: „Nie mieliśmy lepszych narzędzi niż polska prezydencja w Unii Europejskiej, żeby zablokować tę zdradę wobec polskich rolników i rolników z innych krajów europejskich. Niestety kolejny raz okazało się, że Tusk gra w innej drużynie z innym orłem na piersi”.
Poseł Małecki został zapytany o to, kiedy rozpadnie się rząd koalicji 13 grudnia.
Trudno powiedzieć. Wygląda na to, że oni wpadli w drgawki…
Artykuł dostępny wyłącznie dla cyfrowych prenumeratorów
Teraz za 7,90 zł za pierwszy miesiąc uzyskasz dostęp do tego i pozostałych zamkniętych artykułów.
Kliknij i wybierz e-prenumeratę.Wchodzę i wybieram
Jeżeli masz e-prenumeratę, Zaloguj się
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/739518-maleckiprezydent-naprawia-relacje-z-usa-ktore-zepsul-rzad