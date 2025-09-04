„To wielki sukces prezydenta Karola Nawrockiego. Widzimy my, Polacy, bo wcześniej widzieli to przedstawiciele innych krajów, którzy nie są poddani tej propagandzie mediów liberalnych, że Karol Nawrocki jest naszym wielkim kapitałem, że jest w tym najlepszym słowa znaczeniu znakomitym narzędziem do nawiązania świetnych kontaktów ze Stanami Zjednoczonymi” - powiedział na antenie Telewizji wPolsce24 poseł PiS Jan Dziedziczak. Tak były wiceminister spraw zagranicznych skomentował zaproszenie Polski na szczyt G20, ogłoszone podczas wizyty prezydenta Karola Nawrockiego w Białym Domu.
Były pełnomocnik rządu ds. Polonii i Polaków za granicą przypomniał „najbardziej symptomatyczne wydarzenie” przed wylotem prezydenta Karola Nawrockiego do Stanów Zjednoczonych, czyli spotkania w Belwederze z przywódcami Litwy, Łotwy, Estonii, Danii, jak również rozmowy z prezydentem Ukrainy oraz liderami Bułgarii, czy Mołdawii.…
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/739516-byly-wiceszef-msz-nawrocki-kapitalem-polski-i-regionu