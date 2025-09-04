Nikogo nie trzeba przekonywać, że zdjęcia niosą ze sobą nie tylko wielką symbolikę czy przekaz, ale mają też ogromną moc. Z pewnością tak jest w polityce. Takie właśnie obrazy wykreowała wizyta prezydenta Karola Nawrockiego w Białym Domu. „Tutaj nie widać przypadków” - komentuje w sieci były prezydencki fotograf Jakub Szymczuk.
Mocne przywitanie!
Już samo przywitanie Karola Nawrockiego przez Donalda Trumpa przed Białym Domem pokazało, że między prezydentami (podobnie jak to było wcześniej z Andrzejem Dudą), jest nie tylko nić ogromnej sympatii, ale najzwyczajniej w świecie chemia.
„Siła obrazu. Siła przekazu”
To naturalnie zrodziło okazję dla fotografów, by uchwycić na zdjęciach wszelkie „smaczki”.
Siła obrazu. Siła przekazu. Jedno zdjęcie, które jest syntezą tego co powinniśmy komunikować. Więcej nie trzeba :) Fot. Mikołaj Bujak
— odnotował w serwisie X Jakub Szymczuk, były fotograf prezydenta Andrzeja Dudy.
Każda opowieść może mieć swoją kontynuację. Tutaj nie widać przypadków. Fot. Mikołaj Bujak - złapałeś to!
— dodał w kolejnym poście.
Widzimy na grafice dwa zestawione ze sobą obrazy. Na pierwszym (pamiętnym zdjęciu z sierpnia) przywódcy europejscy wraz z Wołodymyrem Zełenskim (bez przedstawiciela Polski) siedzą naprzeciwko Donalda Trumpa, w tle mapa Ukrainy. Niczym uczniowie przed nauczycielem.
Na drugim, sam Nawrocki i Trump, również w Gabinecie Owalnym, w tle zdjęcie z czasów polskiej kampanii wyborczej i hasło „You will win”.
CZYTAJ TAKŻE: Nawrocki wręczył Trumpowi wyjątkowy podarunek. To powstańcza opaska! „Niech pamięć o Bohaterach 1944 roku trwa”
Tak, to był ciężki, ale dobry dzień
— skomentował autor zdjęć z wizyty Nawrockiego, obecny prezydencki fotograf Mikołaj Bujak.
