Blisko 53 proc. ankietowanych Polaków uważa, że Polska nie powinna popierać wejścia Ukrainy do NATO - wynika z sondażu IBRiS przeprowadzonego na zlecenie „Rzeczpospolitej”. Przeciwnikami są głównie wyborcy opozycji.
W sondażu IBRiS przeprowadzonym na zlecenie „Rzeczpospolitej” ankietowani zostali zapytani, czy Polska powinna popierać wejście Ukrainy do NATO.
Za prowadzeniem takiej polityki opowiedziało się 33,5 proc. badanych. Przeciwnych takiemu rozwiązaniu jest 52,7 proc., a 13,8 proc. nie ma zdania.
Głosy według grup
Aż 59 proc. wyborców obozu rządowego jest zwolennikami takiej polityki wobec Kijowa (inaczej myśli 29 proc. sympatyków tego obozu), przeciwnikami są głównie stronnicy opozycji (PiS, Konfederacja, Razem) – 74 proc. wskazań
— podała „Rz”.
W grupie przeciwników wsparcia dla integracji Kijowa z Sojuszem Północnoatlantyckim przeważają mężczyźni (64 proc.), pięćdziesięciolatkowie (61 proc.), mieszkańcy wsi (62 proc.), osoby z wykształceniem podstawowym lub zasadniczym zawodowym (71 proc.). Informacje o świecie najczęściej czerpią z TVP (68 proc.) lub TV Republika (65 proc.). Osoby te deklarują poglądy prawicowe (70 proc.), a sytuację swojego gospodarstwa domowego oceniają raczej jako złą (91 proc.)
— czytamy.
Sceptycyzm pogłębia się
Dziennik zauważył, że sceptycyzm Polaków wobec Ukrainy w NATO pogłębia się - w sierpniu 2023 r. badanie IBRiS przeprowadzone na zlecenie „Rzeczpospolitej” pokazywało, że 47,7 proc. nie zgadza się, aby już teraz Ukraina mogła stać się członkiem NATO, przeciwnego zdania było 40 proc. Polaków.
Badanie przeprowadzono metodą CATI między 29 a 30 sierpnia 2025 r. na próbie 1069 respondentów.
