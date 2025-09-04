Wizyta prezydenta Karola Nawrockiego w USA, spotkanie z Donaldem Trumpem i ważne dla Polski deklaracje! Spotkanie w Białym Domu śledzili politycy, komentatorzy i dziennikarze. Nic więc dziwnego, że w sieci pojawiła się fala komentarzy. „Ta wizyta przechodzi do historii relacji polsko-amerykańskich”; „To olbrzymi sukces! Warto docenić Karola Nawrockiego” - czytamy w serwisie X.
Sam pisałem w dzisiejszej „Rzepie”, że jeśli Karolowi Nawrockiemu uda się uzyskać obietnicę, że amerykańskie wojska nie zostaną wycofane z Polski, będzie to olbrzymi sukces polskiego prezydenta. Warto więc teraz napisać: to olbrzymi sukces! Warto docenić Karola Nawrockiego
— przyznał Michał Płociński, wicenaczelny „Rzeczpospolitej”.
Ta wizyta przechodzi do historii relacji polsko-amerykańskich. Spotkanie Prezydenta USA i Karola Nawrockiego wzmacnia nasze stosunki na płaszczyźnie politycznej, militarnej i gospodarczej. Otwiera nowe pola do współpracy. Po pierwsze Polska, po pierwsze Polacy! God Bless America!
— napisał rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz.
To był naprawdę dobry dzień dla Polski
— nie ma wątpliwości Maciej Wilk, prezes Stowarzyszenia „Tak dla CPK”
Świetna wizyta Prezydenta Karola Nawrockiego rozpoczyna się od realnych sukcesów. Prezydent Donald Trump zapowiedział nie tylko utrzymanie wojsk USA w Polsce, ale wręcz zwiększenie ich liczebności. Donald Tusk i ekipa 13 grudnia zrujnowali nasze relacje z największym mocarstwem świata i prezydentem USA, lecz dzięki skutecznemu i patriotycznemu Prezydentowi RP udaje się je nie tylko odbudować, ale wręcz umocnić. Tak wygląda wzmacnianie bezpieczeństwa Polski w praktyce. Dziś widać jak kluczowy był prezydencki wybór Polaków, bo z Tuskiem nikt w Waszyngtonie rozmawiać nie chce
— napisał Jacek Sasin.
Potwierdzenie obecności amerykańskich żołnierzy w Polsce to jasny sygnał, że dzięki relacjom Prezydenta Nawrockiego i Prezydenta Trumpa możemy być spokojni o dalszy rozwój sojuszu polsko-amerykańskiego
— skomentował europoseł PiS Michał Dworczyk.
Wielki sukces Polski i wielki sukces Prezydenta Karola Nawrockiego. Na szczęście władza wykonawcza w naszym kraju nie spoczywa wyłącznie w rękach koalicji Tuska i nasze świetne relacje z USA, a tym samym najlepsze gwarancje bezpieczeństwa, będą utrzymane
— podkreślał Błażej Poboży, doradca prezydenta.
Od zaledwie 28 dni sprawuje urząd Prezydenta Polski, a już dotarł do Waszyngtonu i potwierdził u Prezydenta USA obecność wojsk sojuszniczych. I to dwukrotnie przed całym światem. Poprzeczka skuteczności ustawiona naprawdę wysoko
— ocenił Marcin Czapliński.
Prezydent Trump umie w symbole- wzruszający lotniczy hołd dla śp. majora Krakowiana. Prezydent Nawrocki też umie, był przecież najważniejszym polskim szefem od pamięci narodowej i symboli
— odnotował również poseł Paweł Szrot.
Prezydent Karol Nawrocki wraca z USA z tarczą. Miło wreszcie zobaczyć poważną i skuteczną dyplomację po podskokach chłopczyków w krótkich spodenkach. Polacy mogą być spokojni, że relacje polsko-amerykańskie mają się świetnie, pomimo wszystkich błędów Tuska
— skomentował także europoseł Tobiasz Bocheński.
Prezydent Trump w rozmowach z prezydentem Nawrockim potwierdza – obecność wojsk USA w Polsce nie tylko się utrzyma, ale wzrośnie - jeśli będziemy tego oczekiwać. To była również stawka wyborów prezydenckich 1 czerwca: bezpieczeństwo przed i za linią Wisły
— wskazał poseł Marcin Romanowski.
