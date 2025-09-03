Prezydent Karol Nawrocki podczas swojej wizyty w Białym Domu wymienił się upominkami z prezydentem Donaldem Trumpem. Amerykański przywódca przekazał polskiemu prezydentowi zdjęcie, które zostało zrobione przy okazji poprzedniej wizyty Nawrockiego w Białym Domu. Z kolei Nawrocki wręczył Trumpowi zupełnie wyjątkowy prezent.
Prezydent Trump, w nawiązaniu do swojego pamiętnego przemówienia wygłoszonego w 2017 r. na Placu Krasińskich w Warszawie, otrzymał prawdziwą powstańczą opaskę. Całą sytuację opisał na platformie X Marcin Czapliński.
Na koniec dnia wydarzyło się coś niezwykle symbolicznego, o ogromnym znaczeniu dla naszej pamięci narodowej. Wszyscy pamiętamy słowa Donalda Trumpa wypowiedziane pod Pomnikiem Powstania Warszawskiego w 2017 roku. To właśnie wtedy opowieść o bohaterstwie Powstańców Warszawskich poniosła się szeroko w świat, poruszając miliony serc
— przypomniał Czapliński.
Dziś historia zatoczyła niezwykłe koło. Prezydent Nawrocki przekazał na pamiątkę Prezydentowi Trumpowi prawdziwą powstańczą opaskę, znak tamtych dni. To opaska żołnierza z oddziału majora Jana Tarnowskiego „Waligóry”, dowódcy III Obwodu Armii Krajowej Wola, odnaleziona na terenie Kolonii Wawelberga. Od teraz będzie w prezydenckim archiwum w USA. Niech pamięć o Bohaterach 1944 roku trwa, rośnie i niesie się coraz dalej, z Warszawy, przez Polskę, aż po cały świat. Bo pamięć o Powstaniu Warszawskim to nie tylko historia, to żywe dziedzictwo, które uczy odwagi, wierności i miłości do Ojczyzny
— napisał.
kk/X
