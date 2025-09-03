TYLKO U NAS

Wspomnieliśmy oczywiście o Westinghouse, dyskutowaliśmy o atomie, bardziej rozmawialiśmy o gazie. No to były tak ogólne instrukcje, pomimo tego, że się z nimi zapoznałem, to nie wyznaczały one jednak agendy naszego spotkania” - przyznał prezydent Karol Nawrocki w rozmowie z red. Marcinem Wikło z telewizji wPolsce24, pytany, czy skorzystał z „instrukcji” MSZ wysłanych przez ministra Radosława Sikorskiego przed wizytą w Stanach Zjednoczonych.

MSZ przekazało Kancelarii Prezydenta instrukcje i rekomendacje przed środową wizytą Karola Nawrockiego w Białym Domu. Treść pisma ujawnił w czwartek Kanał Zero. Wedle ujawnionego dokumentu, MSZ zalecało szczególną ostrożność w trzech tematach: by prezydent unikał zobowiązań dotyczących przyszłych zakupów amerykańskiego uzbrojenia z uwagi na trwające analizy potrzeb Sił Zbrojnych RP, by nie deklarował poparcia dla podmiotu amerykańskiego jako wykonawcy elektrowni jądrowej w drugiej lokalizacji i by unikał poruszania kwestii ewentualnego wprowadzenia podatku cyfrowego i regulacji mediów społecznościowych w Polsce. Instrukcje przekazane przez resort krytykowali politycy PiS i ministrowie prezydenta.

Jest coś kuriozalnego w tym, że MSZ tego rządu, który przez blisko dwa lata nie potrafił zorganizować poważnej wizyty w Waszyngtonie i rozmawiać z administracją w Białym Domu, próbuje mówić, co prezydent ma przekazać, a czego prezydent ma nie podnosić

— powiedział Zbigniew Bogucki, szef Kancelarii Prezydenta.

Jak dodał, „nie ma instrukcji dla głowy państwa” i słowo „instrukcja” jest w tym wypadku nie na miejscu.

Instrukcje premier Sikorski, czy premier Tusk, czy pozostali ministrowie mogą wydawać swoim podwładnym

— podkreślił prezydencki minister.

Prezydent jest głową państwa, co nie przekreśla oczywiście tego, że rząd powinien prowadzić politykę międzynarodową, ale w tym zakresie, czyli ze Stanami Zjednoczonymi jej nie prowadzi, bo nie ma żadnych relacji

— powiedział Bogucki.

Sikorski mógłby się uczyć kultury współpracy”

O tę kwestię tuż po rozmowach z prezydentem USA Donaldem Trumpem pytany był przez red. Wikło prezydent Karol Nawrocki.

Wspomnieliśmy oczywiście o Westinghouse, dyskutowaliśmy o atomie, bardziej rozmawialiśmy o gazie. No to były tak ogólne instrukcje, pomimo tego, że się z nimi zapoznałem, to nie wyznaczały one jednak agendy naszego spotkania. Ja oczywiście zamierzam korzystać z Ministerstwa Spraw Zagranicznych i ze współpracy

— zapewnił.

Zresztą korzystamy przy wielu wizytach na poziomie ministra Przydacza, który jest odpowiednikiem pana ministra Sikorskiego, czy także na poziomie urzędniczym, te spotkania się odbywają. No ale jednak ton, w którym minister spraw zagranicznych chce pouczać, to jest niegrzeczne, to jest niepotrzebne, to jest nieładne

— stwierdził.

Myślę, że pan minister Sikorski mógłby się uczyć kultury współpracy z prezydentem od swoich kolegów z rządu, innych ministerstw

— dodał Nawrocki.

