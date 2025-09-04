W sieci pojawił się obrzydliwy wpis jednego z liderów Lewicy, europosła Roberta Biedronia, który w prymitywny sposób zadrwił sobie z prezydentów Polski i USA, ale przy okazji zszargał pamięci o pilocie mjr. Macieju Krakowianie.
Prezydent USA Donald Trump oficjalnie potwierdził, że przelot myśliwców na początku spotkania z prezydentem Karolem Nawrockim miał na celu uhonorowanie zmarłego w wypadku w Radomiu pilota F-16 mjr. Macieja Krakowiana. Trump nazwał go legendą polskiego lotnictwa.
Ten przelot był w głównej mierze dla uczczenia pamięci waszego wspaniałego pilota, który niedawno zmarł. To była legenda w Polsce
— zaznaczył w Gabinecie Owalnym.
Przypomniał przy tym, że mjr Krakowian kształcił się w amerykańskiej uczelni Sił Powietrznych, Air Force Academy w Colorado Springs.
To był fantastyczny pilot. Myślę, że ludzie w Polsce są smutni z tego powodu
— wskazał.
Za gest ten podziękował prezydent Karol Nawrocki
„Szon patrol” Biedronia
Nie wszyscy potrafili jednak uszanować podniosłość chwili. Europoseł Lewicy i jeden z jej liderów Robert Biedroń, wykorzystał zdjęcie liderów oglądających pokaz lotniczy do politycznej walki i zrobił to… w niewyobrażalnie prymitywny sposób. Uznał bowiem, że mamy do czynienia z „szon patrolem”, nawiązując do młodzieżowej, wzbudzającej ogromne kontrowersyjnej „zabawy” przed którą przestrzegaliśmy na portalu wPolityce.
Słowo „szon” jest wulgarnym określeniem prostytutki.
„Szon patrol” na posterunku
— napisał Robert Biedroń. Swój wpis później skasował
„Dzicz i barbaria”
Obrzydliwy wpis Biedronia wywołał lawinę komentarzy w mediach społecznościowych.
W ten sposób europoseł „komentuje” uhonorowanie polskiego pilota, który zginął w tragicznym wypadku. Przeproś i usuń konto człowieku
— zaznaczyła posłanka PiS Olga Semeniuk-Patkowska.
Europoseł Robert Biedroń chyba naprawdę chce się przekonać, że JE Karol Nawrocki nie jest jego mamą i potrafi się odwinąć
— podkreślił były poseł, publicysta Janusz Korwin-Mikke.
Robert Biedroń szydzi z hołdu oddawanego polskiemu pilotowi, który zginął w katastrofie samolotu. Oto obraz moralności, inteligencji i empatii tęczowego polskiego lewactwa
— zauważył znany autor książek Jacek Piekara.
Biedroń wpis usunął, ale to, że go zamieścił świadczy o tym, że jego korzenie wywodzą się z cywilizacji turańskiej. Dzicz i barbaria
— wskazała publicystka, dziennikarka Dorota Kania.
Na moment zapominając o polityce - jest to po prostu porażające, że można w taki sposób wykorzystać zdjęcie z momentu (i to idealnie z tego momentu) upamiętnienia jednego z najwybitniejszych polskich pilotów wojskowych, który tragicznie zginął kilka dni wcześniej. Za takie akcje, jak tu pana Biedronia, powinno się gumować z przestrzeni publicznej. Autentycznie sie brzydzę
— napisał redaktor naczelny Wirtualnej Polski Paweł KApusta.
W sumie to aż jestem zaskoczony, że ktoś tak bezrefleksyjnie umie splunąć na pamięć tragicznie zmarłego polskiego żołnierza, bo chyba nie da się tego inaczej nazwać. Jednak poseł Biedroń, jak chce, to potrafi dowalić
— zadrwił Wojciech Kozioł z portalu Defence24.
A to trzeba mieć nasrane we łbie. Na zdjęciu Prezydenci i piloci oddają hołd zmarłemu polskiemu żołnierzowi, a Biedroń coś takiego wrzuca. Ha tfu
— oburzał się Adam Czarnecki, inicjator akcji „Stoimy dla CPK”.
as/X
