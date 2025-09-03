„Rozmowy poszły w kierunku i stałej obecności i gwarancji bezpieczeństwa i też projektów, które mam nadzieję w krótkim czasie będą nowe dla polskich gwarancji bezpieczeństwa, ale będą gwarancją pewnych założeń, które są potrzebne” - powiedział prezydent Karol Nawrocki po spotkaniu z prezydentem Donaldem Trumpem.
Prezydent Karol Nawrocki podczas konferencji prasowej po rozmowach z prezydentem USA Donaldem Trumpem wskazał, że cieszy go to, że amerykański lider podczas spotkania publicznego dał gwarancje bezpieczeństwa Polsce i podkreślił sojuszniczą współpracę w zakresie militarnym i wojskowym.
Poczytuję to za duży sukces tego spotkania w obliczu dyskusji o przesuwaniu wojsk amerykańskich w Europie
— powiedział.
Jak wskazał, szersze dyskusje na ten temat odbyły się podczas zamkniętego spotkania.
To znalazło także swoje potwierdzenie w czasie rozmów plenarnych, że dla prezydenta Trumpa Polska jest wyjątkowym, szczególnym sojusznikiem i moja wizyta - wizyta prezydenta Polski - to podkreśliła, że te relacje będą utrzymywane na najwyższym pułapie
— ujawnił.
Zdradzę państwu też, że podczas rozmów plenarnych rozmawialiśmy nawet z panem prezydentem i panami ministrami o rozszerzeniu komponentu żołnierzy amerykańskich w Polsce, co cieszy mnie w sposób szczególny. Były konkretne dyskusje dotyczące właśnie tego projektu. Od dnia jutrzejszego pan sekretarz Hegseth zgodnie z decyzją pana prezydenta Trumpa i pan minister Cenckiewicz zgodnie z moją decyzją, będą przygotowywać rozwiązania, które z całą pewnością są dobre dla Polski i będą interesujące dla polskiej opinii publicznej, jest natomiast zbyt wcześnie, by o nich mówić
— powiedział.
Stałe bazy
Prezydent został zapytany, czy to oznacza stałą obecność Amerykanów w Polsce
Widzę taką poważną szansę i to nad czym będą pracować panowie ministrowie dotyczy nie tylko stałej obecności, ale też dużego projektu, który jest przed nami, przed Polską i przed Stanami Zjednoczonymi i który mam nadzieję skończy się sukcesem
— powiedział.
Te rozmowy poszły w kierunku i stałej obecności i gwarancji bezpieczeństwa i też projektów, które mam nadzieję w krótkim czasie będą nowe dla polskich gwarancji bezpieczeństwa, ale będą gwarancją pewnych założeń, które są potrzebne
— wyjaśnił prezydent Nawrocki.
Karol Nawrocki został zapytany także o to, czy liczba wojsk amerykańskich zostanie zwiększona.
Była to dyskusja w kierunku jednoznacznie rozszerzenia komponentu wojsk amerykańskich, tylko sytuacja jest na tyle skomplikowana cała architektura bezpieczeństwa międzynarodowego, stąd ta moja zachowawczość przy tych deklaracjach
— wyjaśnił.
