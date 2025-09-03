Polska otrzymała zaproszenie na szczyt G20! Prezydent Nawrocki zaprosił także Trumpa do Polski. "Myślę, że to może być przyszły rok"

Prezydent Karol Nawrocki podczas rozmowy z dziennikarzami poinformował, że po jego rozmowach z prezydentem USA Donaldem Trumpem, Polska otrzymała zaproszenie na przyszłoroczny szczyt G20 w Miami na Florydzie. Wskazał ponadto, że w przyszłym roku prawdopodobnie dojdzie do wizyty amerykańskiego lidera w Polsce.

O tym, że Polska może dołączyć do państw G20 było już głośno od kilku dni. Prezydent Karol Nawrocki przekazał teraz, że po rozmowach z prezydentem USA Donaldem Trumpem, Polska otrzymała zaproszenie.

Otrzymaliśmy zaproszenie od prezydenta Donald Trumpa na przyszłoroczny szczyt G20 w Miami na Florydzie

— ujawnił.

To także uznaję za bardzo ważną informację dla polskiej opinii publicznej

— wskazał.

Trump w Polsce

Prezydent Nawrocki poinformował ponadto, że zaprosił prezydenta USA do Polski.

Nie ustaliliśmy jeszcze daty. Myślę, że to może być przyszły rok

— wyjawił.

Polska jest liderem krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Dla całego regionu byłoby doskonale, jakby pan prezydent Donald Trump odwiedził Warszawę, odwiedził Polskę. Takie zaproszenie oczywiście się pojawiło, ale nie przeszliśmy jeszcze do konkretów

— zaznaczył.

