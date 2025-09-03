Prezydent Karol Nawrocki podczas rozmowy z dziennikarzami poinformował, że po jego rozmowach z prezydentem USA Donaldem Trumpem, Polska otrzymała zaproszenie na przyszłoroczny szczyt G20 w Miami na Florydzie. Wskazał ponadto, że w przyszłym roku prawdopodobnie dojdzie do wizyty amerykańskiego lidera w Polsce.
O tym, że Polska może dołączyć do państw G20 było już głośno od kilku dni. Prezydent Karol Nawrocki przekazał teraz, że po rozmowach z prezydentem USA Donaldem Trumpem, Polska otrzymała zaproszenie.
Otrzymaliśmy zaproszenie od prezydenta Donald Trumpa na przyszłoroczny szczyt G20 w Miami na Florydzie
— ujawnił.
To także uznaję za bardzo ważną informację dla polskiej opinii publicznej
— wskazał.
Trump w Polsce
Prezydent Nawrocki poinformował ponadto, że zaprosił prezydenta USA do Polski.
Nie ustaliliśmy jeszcze daty. Myślę, że to może być przyszły rok
— wyjawił.
Polska jest liderem krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Dla całego regionu byłoby doskonale, jakby pan prezydent Donald Trump odwiedził Warszawę, odwiedził Polskę. Takie zaproszenie oczywiście się pojawiło, ale nie przeszliśmy jeszcze do konkretów
— zaznaczył.
as
