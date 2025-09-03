Kancelaria Prezydenta RP przekazała w środę, że prezydent USA Donald Trump podczas środowego spotkania podarował prezydentowi RP ich wspólne zdjęcie z poprzedniej wizyty Karola Nawrockiego w Białym Domu. Na plakacie umieszczono napis „You will win”.
Kancelaria Prezydenta RP poinformowała, że Nawrocki otrzymał podarunek od amerykańskiego przywódcy. Na zdjęciu widać prezydenta Karola Nawrockiego i prezydenta Donalda Trumpa, którzy wspólnie trzymają obraz z ich spotkania w trakcie kampanii wyborczej przed wyborami w Polsce z napisem „You Will Win”.
Prezydenci Polski Karol Nawrocki i USA Donald Trump w Białym Domu. Karol Nawrocki, jak zapowiedział w kampanii, tak zrobił - z pierwszą wizytą zagraniczną udał się do Waszyngtonu. Plakat jest podarunkiem od prezydenta USA dla Karola Nawrockiego”
— przekazała we wpisie na platformie X KPRP.
Prezydent Donald Trump podczas spotkania z prezydentem Karolem Nawrockim nie krył zachwytów nad nowym polskim liderem.
Prezydent był niesamowity. Miał niesamowity wyścig. Przyjechał z tyłu i wygrał, bardzo łatwo. Polacy od razu go polubili. Naprawdę go kochają. Jest wielka miłość i szacunek
— wskazał.
To człowiek z sukcesami, który wszedł do politycznego sporu. Był dość trudny wyścig, dość paskudny wyścig, a on pokonał ich wszystkich, i pokonał ich wszystkich z łatwością
— powiedział.
A teraz stał się jeszcze bardziej popularny, bo poznali go bliżej. Wykonuje naprawdę fantastyczną robotę. To zaszczyt, że go poparłem. Jestem z tego bardzo dumny. Nie popieram zbyt wielu osób, ale poparłem go i jestem bardzo dumny z jego pracy
— zaznaczył.
CZYTAJ TAKŻE: RELACJA. Wizyta Karola Nawrockiego w Stanach Zjednoczonych! Trump w Białym Domu: „Cieszę się, że go poparłem w wyborach”
„You will win”
Co więcej niesamowite zdjęcie pojawiło się na oficjalnym koncie prezydenta RP. Widać na nim prezydenta Karola Nawrockiego i prezydenta Donalda Trumpa, którzy wspólnie trzymają obraz z ich spotkania w trakcie kampanii wyborczej przed wyborami w Polsce z napisem „You Will Win”.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/739500-prezydent-nawrocki-otrzymal-upominek-od-trumpa
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.