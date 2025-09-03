Prezydent Nawrocki otrzymał upominek od Trumpa. To symboliczne zdjęcie z kampanii. "Miał niesamowity wyścig. Pokonał wszystkich"

  • Polityka
  • opublikowano:
Czytaj więcej Subskrybuj 50% taniej
Sprawdź prezydent Trump i prezydent Nawrocki / autor: prezydent.pl / X
prezydent Trump i prezydent Nawrocki / autor: prezydent.pl / X

Kancelaria Prezydenta RP przekazała w środę, że prezydent USA Donald Trump podczas środowego spotkania podarował prezydentowi RP ich wspólne zdjęcie z poprzedniej wizyty Karola Nawrockiego w Białym Domu. Na plakacie umieszczono napis „You will win”.

Kancelaria Prezydenta RP poinformowała, że Nawrocki otrzymał podarunek od amerykańskiego przywódcy. Na zdjęciu widać prezydenta Karola Nawrockiego i prezydenta Donalda Trumpa, którzy wspólnie trzymają obraz z ich spotkania w trakcie kampanii wyborczej przed wyborami w Polsce z napisem „You Will Win”.

Prezydenci Polski Karol Nawrocki i USA Donald Trump w Białym Domu. Karol Nawrocki, jak zapowiedział w kampanii, tak zrobił - z pierwszą wizytą zagraniczną udał się do Waszyngtonu. Plakat jest podarunkiem od prezydenta USA dla Karola Nawrockiego”

— przekazała we wpisie na platformie X KPRP.

Prezydent Donald Trump podczas spotkania z prezydentem Karolem Nawrockim nie krył zachwytów nad nowym polskim liderem.

Prezydent był niesamowity. Miał niesamowity wyścig. Przyjechał z tyłu i wygrał, bardzo łatwo. Polacy od razu go polubili. Naprawdę go kochają. Jest wielka miłość i szacunek

— wskazał.

To człowiek z sukcesami, który wszedł do politycznego sporu. Był dość trudny wyścig, dość paskudny wyścig, a on pokonał ich wszystkich, i pokonał ich wszystkich z łatwością

— powiedział.

A teraz stał się jeszcze bardziej popularny, bo poznali go bliżej. Wykonuje naprawdę fantastyczną robotę. To zaszczyt, że go poparłem. Jestem z tego bardzo dumny. Nie popieram zbyt wielu osób, ale poparłem go i jestem bardzo dumny z jego pracy

— zaznaczył.

CZYTAJ TAKŻE: RELACJA. Wizyta Karola Nawrockiego w Stanach Zjednoczonych! Trump w Białym Domu: „Cieszę się, że go poparłem w wyborach”

You will win”

Co więcej niesamowite zdjęcie pojawiło się na oficjalnym koncie prezydenta RP. Widać na nim prezydenta Karola Nawrockiego i prezydenta Donalda Trumpa, którzy wspólnie trzymają obraz z ich spotkania w trakcie kampanii wyborczej przed wyborami w Polsce z napisem „You Will Win”.

CZYTAJ TAKŻE: Ważna deklaracja prezydenta Trumpa: Amerykańscy żołnierze zostaną w Polsce, a jeśli Polacy chcą, możemy rozmieścić ich więcej

as/X

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych