Trump wspomniał Dudę. Były prezydent: Dziękuję za pamięć i miłe wspomnienie mojej roli w budowaniu polsko-amerykańskich relacji

  • Polityka
  • opublikowano:
  • aktualizacja:
Czytaj więcej Subskrybuj 50% taniej
Sprawdź prezydent Andrzej Duda / autor: Fratria
prezydent Andrzej Duda / autor: Fratria

Gratulacje dla Pana Prezydenta Nawrockiego i Kancelarii Prezydenta, podziękowania za Waszą pracę dla Polski! Dziękuję Donaldowi Trumpowi za pamięć i miłe wspomnienie mojej roli w budowaniu polsko-amerykańskich relacji” - wskazał były prezydent RP Andrzej Duda we wpisie zamieszczonym w mediach społecznościowych.

Podczas spotkania pomiędzy prezydentem Donaldem Trumpem a prezydentem Karolem Nawrockim w Białym Domu, amerykański lider przypomniał o byłym prezydencie Polski Andrzeju Dudzie.

Myślę, że nasze relacje z Polską są lepsze niż kiedykolwiek wcześniej. Jest to coś wyjątkowego. Nasze relacje zawsze był dobre dzięki wspaniałym ludziom takim jak prezydent Duda, który jest pańskim przyjacielem

— wskazał.

CZYTAJ TAKŻE: RELACJA. Wizyta Karola Nawrockiego w Stanach Zjednoczonych! Trump w Białym Domu: „Cieszę się, że go poparłem w wyborach”

Prezydent Duda dziękuje za pamięć

Na słowa te zareagował w mediach społecznościowych Andrzej Duda.

Znakomita wizyta Karola Nawrockiego w Białym Dom - sojusz polsko-amerykański jest silny! Wschodnia flanka NATO pozostanie bezpieczna dzięki współpracy sojuszniczej i obecności żołnierzy USA w Polsce. Ogromnie poruszający hołd dla ś.p. majora Krakowiana, wyraz solidarności i braterstwa broni między naszymi narodami

— zaznaczył.

Gratulacje dla Pana Prezydenta Nawrockiego i Kancelarii Prezydenta, podziękowania za Waszą pracę dla Polski! Dziękuję Donaldowi Trumpowi za pamięć i miłe wspomnienie mojej roli w budowaniu polsko-amerykańskich relacji

— dodał

CZYTAJ TAKŻE: Ważna deklaracja prezydenta Trumpa: Amerykańscy żołnierze zostaną w Polsce, a jeśli Polacy chcą, możemy rozmieścić ich więcej

as/X

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych