„Gratulacje dla Pana Prezydenta Nawrockiego i Kancelarii Prezydenta, podziękowania za Waszą pracę dla Polski! Dziękuję Donaldowi Trumpowi za pamięć i miłe wspomnienie mojej roli w budowaniu polsko-amerykańskich relacji” - wskazał były prezydent RP Andrzej Duda we wpisie zamieszczonym w mediach społecznościowych.
Podczas spotkania pomiędzy prezydentem Donaldem Trumpem a prezydentem Karolem Nawrockim w Białym Domu, amerykański lider przypomniał o byłym prezydencie Polski Andrzeju Dudzie.
Myślę, że nasze relacje z Polską są lepsze niż kiedykolwiek wcześniej. Jest to coś wyjątkowego. Nasze relacje zawsze był dobre dzięki wspaniałym ludziom takim jak prezydent Duda, który jest pańskim przyjacielem
— wskazał.
Prezydent Duda dziękuje za pamięć
Na słowa te zareagował w mediach społecznościowych Andrzej Duda.
Znakomita wizyta Karola Nawrockiego w Białym Dom - sojusz polsko-amerykański jest silny! Wschodnia flanka NATO pozostanie bezpieczna dzięki współpracy sojuszniczej i obecności żołnierzy USA w Polsce. Ogromnie poruszający hołd dla ś.p. majora Krakowiana, wyraz solidarności i braterstwa broni między naszymi narodami
— zaznaczył.
Gratulacje dla Pana Prezydenta Nawrockiego i Kancelarii Prezydenta, podziękowania za Waszą pracę dla Polski! Dziękuję Donaldowi Trumpowi za pamięć i miłe wspomnienie mojej roli w budowaniu polsko-amerykańskich relacji
— dodał
