Tusk oraz szefowie MSZ i MON skomentowali deklarację Trumpa: "To dowód, że sojusz polsko-amerykański jest niezwykle silny"

Premier Donald Tusk podkreślił, że deklaracja prezydenta USA Donalda Trumpa o tym, że Stany Zjednoczone nie zamierzały i nie planują w przyszłości wycofania z Polski amerykańskich wojsk, „to ważne słowa, które potwierdzają ponadczasowy charakter naszego sojuszu”. Słowa amerykańskiego przywódcy skomentowali również minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski oraz minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. „Dobrze, że Prezydent Trump potwierdził dalsze stacjonowanie wojsk amerykańskich w Polsce” - skomentował na X szef MSZ.

Ważna deklaracja Trumpa

Prezydent USA Donald Trump podczas spotkania z prezydentem Karolem Nawrockim w Białym Domu powiedział, że amerykańscy żołnierze zostaną w Polsce, a jeśli Polacy chcą, może USA rozmieszczą ich więcej. Trump pytany był przez dziennikarzy m.in. o to, czy amerykańscy żołnierze zostaną w Polsce.

Myślę, że tak. Czy wiesz może o czymś, czego ja nie wiem? Jeśli już, to możemy umieścić tam więcej żołnierzy, jeśli (Polacy tego) chcą. Oni od dawna chcieli większej obecności wojskowej

— odparł prezydent Stanów Zjednoczonych.

To ważne słowa”

Do tych słów amerykańskiego prezydenta odnieśli się premier Tusk i minister Sikorski.

Prezydent Trump zadeklarował przed chwilą, że Stany Zjednoczone nie zamierzały i nie planują w przyszłości wycofania z Polski amerykańskich wojsk. To ważne słowa, które potwierdzają ponadczasowy charakter naszego sojuszu

— napisał szef rządu na platformie X.

Dobrze, że Prezydent Trump potwierdził dalsze stacjonowanie wojsk amerykańskich w Polsce

— skomentował z kolei na X Sikorski. Zaznaczył, że „w sprawach bezpieczeństwa, odstraszania Putina i wspierania Ukrainy rząd, prezydent i opozycja mówią jednym głosem”.

Ważna deklaracja prezydenta Donalda Trumpa o obecności wojsk amerykańskich w Polsce. To dowód, że strategiczny sojusz polsko-amerykański będący jednym z fundamentów naszego bezpieczeństwa jest niezwykle silny

— napisał Kosiniak-Kamysz.

kk/PAP/X

