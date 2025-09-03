Premier Donald Tusk podkreślił, że deklaracja prezydenta USA Donalda Trumpa o tym, że Stany Zjednoczone nie zamierzały i nie planują w przyszłości wycofania z Polski amerykańskich wojsk, „to ważne słowa, które potwierdzają ponadczasowy charakter naszego sojuszu”. Słowa amerykańskiego przywódcy skomentowali również minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski oraz minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. „Dobrze, że Prezydent Trump potwierdził dalsze stacjonowanie wojsk amerykańskich w Polsce” - skomentował na X szef MSZ.
Ważna deklaracja Trumpa
Prezydent USA Donald Trump podczas spotkania z prezydentem Karolem Nawrockim w Białym Domu powiedział, że amerykańscy żołnierze zostaną w Polsce, a jeśli Polacy chcą, może USA rozmieszczą ich więcej. Trump pytany był przez dziennikarzy m.in. o to, czy amerykańscy żołnierze zostaną w Polsce.
Myślę, że tak. Czy wiesz może o czymś, czego ja nie wiem? Jeśli już, to możemy umieścić tam więcej żołnierzy, jeśli (Polacy tego) chcą. Oni od dawna chcieli większej obecności wojskowej
— odparł prezydent Stanów Zjednoczonych.
„To ważne słowa”
Do tych słów amerykańskiego prezydenta odnieśli się premier Tusk i minister Sikorski.
Prezydent Trump zadeklarował przed chwilą, że Stany Zjednoczone nie zamierzały i nie planują w przyszłości wycofania z Polski amerykańskich wojsk. To ważne słowa, które potwierdzają ponadczasowy charakter naszego sojuszu
— napisał szef rządu na platformie X.
Dobrze, że Prezydent Trump potwierdził dalsze stacjonowanie wojsk amerykańskich w Polsce
— skomentował z kolei na X Sikorski. Zaznaczył, że „w sprawach bezpieczeństwa, odstraszania Putina i wspierania Ukrainy rząd, prezydent i opozycja mówią jednym głosem”.
Ważna deklaracja prezydenta Donalda Trumpa o obecności wojsk amerykańskich w Polsce. To dowód, że strategiczny sojusz polsko-amerykański będący jednym z fundamentów naszego bezpieczeństwa jest niezwykle silny
— napisał Kosiniak-Kamysz.
