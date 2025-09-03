Jan Rokita jest pod wrażeniem Mateusza Morawieckiego, odnosząc się do wystąpienia szefa EKR podczas wydarzenia „Piwo z Mentzenem”. „Kierowanie przez Morawieckiego rządem w przyszłości byłoby najlepszym rozwiązaniem dla Polski na przyszłość” - ocenił Jan Rokita w najnowszym komentarzu na Kanale Zero.
Na Kanale Zero pojawił się nowy komentarz Jana Rokity. Były polityk PO odniósł się do wydarzenia „Piwo z Mentzenem”, którego gościem był Mateusz Morawiecki. Rokita był pod wrażeniem byłego premiera, chwalił sposób w jaki polityk PiS prowadził narrację. Zwracał uwagę na to, jak Morawiecki potrafił tłumaczyć się z wielu decyzji, które służyły ówczesnej opozycji do ataku na rząd Zjednoczonej Prawicy.
Znam w miarę dobrze polską scenę polityczną. Znam ludzi i mam wrażenie, że jakby patrzeć z dzisiejszej perspektywy, oczywiście rodzą się zawsze nowe talenty to jest zupełnie naturalne. Pojawili się liderzy Konfederacji - Krzysztof Bosak i Sławomir Mentzen, jako nowe postaci w polskiej polityce. Ale mam wrażenie, że dziś ani, jeszcze w ciągu najbliższych dwóch lat, a w ciągu tych dwóch lat będą następne wybory, Polska nie ma i to nie jest tylko kwestia PiS-u, Polska nie ma dzisiaj bardziej doświadczonego, kompetentnego, roztropnego politycznie przywódcy mającego szansę na bycie premierem niż Morawiecki
— mówił.
Rokita: Morawiecki najlepszym premierem dla Polski
Mówiąc krótko, nie będzie lepszego premiera w Polsce niż Morawiecki w ciągu najbliższych lat. Wydaje mi się, że byłoby to optymalne z punktu widzenia doświadczenia. Kierowanie przez Morawieckiego rządem byłoby najlepszym rozwiązaniem dla Polski na przyszłość
— dodał.
Opinia byłego polityka PO stoi w sprzeczności ze zdaniem wicerzecznika Konfederacji Wojciecha Machulskiego. Polityk na antenie Radia Wnet stwierdził, że Morawiecki był gorszym premierem niż Leszek Miller.
