Premier Donald Tusk zaprezentował dziś, że znów jest w stanie zmienić zdanie w kluczowych kwestiach, takich jak umowa UE z Mercosur. Przypominamy to, co premier mówił w listopadzie 2024 r. i to, co mówił dziś w Kielcach. „Czerwiec 2019: Mateusz Morawiecki buduje mniejszość blokującą przeciwko umowie z MERCOSUR. Umowa zostaje wstrzymana. Przychodzi Tusk (którego w Unii nikt nie ogra) – i mniejszość blokująca znika jak za dotknięciem różdżki Izabeli Leszczyny. A zapłacą polscy rolnicy i my wszyscy w sklepach” - napisał na X b. wiceszef MSZ Paweł Jabłoński.
Co premier Donald Tusk mówił o umowie UE z Mercosur? Warto przypomnieć jego słowa z 26 listopada 2024 roku.
Polska nie zaakceptuje i oczywiście nie jesteśmy sami. Wiele państw członkowskich ma podobną opinię. Nie zaakceptujemy w tym kształcie porozumienia z państwami Ameryki Południowej, czyli z grupą Mercosur umowy o wolnym handlu
— deklarował wówczas Donald Tusk.
Nagranie z archiwalną wypowiedzią szefa rządu opublikował europoseł PiS Michał Dworczyk, który stwierdził: „Szybko się zestarzało, w sumie każda obietnica Donalda Tuska szybko i brzydko się starzeje. Dziś jest to umowa z Mercosurem”.
Znów wolta…
Dzisiaj premier Tusk w czasie konferencji prasowej podczas 33. Międzynarodowo Salonu Przemysłu Obronnego, zapytany o umowę z Mercosur powiedział, że „prawdopodobnie zostanie ona przyjęta większością głosów”.
Zapowiedział jednocześnie, że Polska będzie przeciwna, „bo chcemy naprawdę zadbać, a przynajmniej zademonstrować, że nie odpuścimy, jeśli chodzi o interesy polskich producentów rolnych”.
Tusk przyznał, że Polska nie ma w tej chwili partnerów do blokowania.
Nie ma w tej chwili poza Polską nikogo, kto chciałby zablokować Mercosur
— stwierdził.
Dzisiaj z samego rana rozmawiałem z polskim komisarzem, ministrem Piotrem Serafinem, który wziął na siebie ciężar tłumaczenia - na czym polega polska specyfika. Mam prawo sądzić, że uzyskamy od Komisji Europejskiej nie tylko deklaracje, ale też praktyczne decyzje dotyczące mechanizmów obrony i kontroli
— dodał.
CZYTAJ WIĘCEJ: Kapitulacja polskiego rządu! Tusk nie potrafił zablokować umowy: „Jeśli Mercosur wejdzie w życie, to nie spoczniemy…”
„Zapłacą polscy rolnicy”
Do wolty premiera Tuska ws. umowy UE z Mercosur odniósł się w mediach społecznościowych poseł PiS Paweł Jabłoński.
Czerwiec 2019: Mateusz Morawiecki buduje mniejszość blokującą przeciwko umowie z MERCOSUR. Umowa zostaje wstrzymana. Przychodzi Tusk (którego w Unii nikt nie ogra) – i mniejszość blokująca znika jak za dotknięciem różdżki Izabeli Leszczyny. A zapłacą polscy rolnicy i my wszyscy w sklepach
— ocenił na X Paweł Jabłoński.
