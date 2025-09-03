WIDEO

Wolta goni woltę. Co premier mówił o umowie UE z Mercosur kiedyś, a co dzisiaj? Jabłoński: Przychodzi Tusk i mniejszość blokująca znika

  • Polityka
  • opublikowano:
Sprawdź Donald Tusk / autor: PAP/Adam Kumorowicz/X
Donald Tusk / autor: PAP/Adam Kumorowicz/X

Premier Donald Tusk zaprezentował dziś, że znów jest w stanie zmienić zdanie w kluczowych kwestiach, takich jak umowa UE z Mercosur. Przypominamy to, co premier mówił w listopadzie 2024 r. i to, co mówił dziś w Kielcach. „Czerwiec 2019: Mateusz Morawiecki buduje mniejszość blokującą przeciwko umowie z MERCOSUR. Umowa zostaje wstrzymana. Przychodzi Tusk (którego w Unii nikt nie ogra) – i mniejszość blokująca znika jak za dotknięciem różdżki Izabeli Leszczyny. A zapłacą polscy rolnicy i my wszyscy w sklepach” - napisał na X b. wiceszef MSZ Paweł Jabłoński.

Co premier Donald Tusk mówił o umowie UE z Mercosur? Warto przypomnieć jego słowa z 26 listopada 2024 roku.

Polska nie zaakceptuje i oczywiście nie jesteśmy sami. Wiele państw członkowskich ma podobną opinię. Nie zaakceptujemy w tym kształcie porozumienia z państwami Ameryki Południowej, czyli z grupą Mercosur umowy o wolnym handlu

— deklarował wówczas Donald Tusk.

Nagranie z archiwalną wypowiedzią szefa rządu opublikował europoseł PiS Michał Dworczyk, który stwierdził: „Szybko się zestarzało, w sumie każda obietnica Donalda Tuska szybko i brzydko się starzeje. Dziś jest to umowa z Mercosurem”.

Znów wolta…

Dzisiaj premier Tusk w czasie konferencji prasowej podczas 33. Międzynarodowo Salonu Przemysłu Obronnego, zapytany o umowę z Mercosur powiedział, że „prawdopodobnie zostanie ona przyjęta większością głosów”.

Zapowiedział jednocześnie, że Polska będzie przeciwna, „bo chcemy naprawdę zadbać, a przynajmniej zademonstrować, że nie odpuścimy, jeśli chodzi o interesy polskich producentów rolnych”.

Tusk przyznał, że Polska nie ma w tej chwili partnerów do blokowania.

Nie ma w tej chwili poza Polską nikogo, kto chciałby zablokować Mercosur

— stwierdził.

Dzisiaj z samego rana rozmawiałem z polskim komisarzem, ministrem Piotrem Serafinem, który wziął na siebie ciężar tłumaczenia - na czym polega polska specyfika. Mam prawo sądzić, że uzyskamy od Komisji Europejskiej nie tylko deklaracje, ale też praktyczne decyzje dotyczące mechanizmów obrony i kontroli

— dodał.

CZYTAJ WIĘCEJ: Kapitulacja polskiego rządu! Tusk nie potrafił zablokować umowy: „Jeśli Mercosur wejdzie w życie, to nie spoczniemy…”

Zapłacą polscy rolnicy”

Do wolty premiera Tuska ws. umowy UE z Mercosur odniósł się w mediach społecznościowych poseł PiS Paweł Jabłoński.

Czerwiec 2019: Mateusz Morawiecki buduje mniejszość blokującą przeciwko umowie z MERCOSUR. Umowa zostaje wstrzymana. Przychodzi Tusk (którego w Unii nikt nie ogra) – i mniejszość blokująca znika jak za dotknięciem różdżki Izabeli Leszczyny. A zapłacą polscy rolnicy i my wszyscy w sklepach

— ocenił na X Paweł Jabłoński.

maz/wPolityce.pl/X

