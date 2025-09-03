Prezydent Karol Nawrocki - podczas pierwszej oficjalnej podróży zagranicznej - jest w Stanach Zjednoczonych, gdzie w Białym Domu trwa spotkanie z amerykańskim przywódcą Donaldem Trumpem! Zapraszamy do śledzenia relacji z tych wydarzeń razem z portalem wPolityce.pl.
19:03 Ważna wizyta
Niezwykłe powitanie prezydenta Karola Nawrockiego przez prezydenta Donalda Trumpa zostało odnotowane także na oficjalnej stronie Białego Domu.
19:02 Tusk i Sikorski zabrali głos
Premier Donald Tusk i wicepremier, szef MSZ Radosław Sikorski z zadowoloniem przyjęli deklarację Donalda Trumpa o obecności wojsk amerykańskich w Polsce.
Prezydent Trump zadeklarował przed chwilą, że Stany Zjednoczone nie zamierzały i nie planują w przyszłości wycofania z Polski amerykańskich wojsk. To ważne słowa, które potwierdzają ponadczasowy charakter naszego sojuszu
— zaznaczył Tusk.
Dobrze, że Prezydent Trump potwierdził dalsze stacjonowanie wojsk amerykańskich w Polsce. W sprawach bezpieczeństwa, odstraszania Putina i wspierania Ukrainy rząd, prezydent i opozycja mówią jednym głosem.
— stwierdził Radosław Sikorski.
18:55 Prezydent Duda: Znakomita wizyta
Prezydenckie spotkanie skomentował były prezydent Andrzej Duda we wpisie zamieszczonym w mediach społecznościowych.
Znakomita wizyta Karola Nawrockiego w Białym Dom - sojusz polsko-amerykański jest silny! Wschodnia flanka NATO pozostanie bezpieczna dzięki współpracy sojuszniczej i obecności żołnierzy USA w Polsce. Ogromnie poruszający hołd dla ś.p. majora Krakowiana, wyraz solidarności i braterstwa broni między naszymi narodami
— zaznaczył.
Gratulacje dla Pana Prezydenta Nawrockiego i Kancelarii Prezydenta, podziękowania za Waszą pracę dla Polski🇱! Dziękuję Donaldowi Trumpowi za pamięć i miłe wspomnienie mojej roli w budowaniu polsko-amerykańskich relacji
— dodał
18:47 „You will win”
Niesamowite zdjęcie pojawiło się na oficjalnym koncie prezydenta RP. Widać na nim prezydenta Karola Nawrockiego i prezydenta Donalda Trumpa, którzy wspólnie trzymają obraz z ich spotkania w trakcie kampanii wyborczej prezd wyborami w Polsce z napisem „You Will Win”.
Na oficjalnym koncie wycięto także fragment, w którym prezydent Donald Trump zachwalał polskiego prezydenta i z uznaniem mówił o jego wyborczym zwycięstwie.
18:39 Rozmowy plenarne
Rozpoczęły się rozmowy plenarne Prezydenta RP i Prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki w formule śniadania roboczego.
18:38 Trump porozmawia z Putinem
Prezydent USA Donald Trump zapowiedział, że w ciągu najbliższych dni porozmawia z Władimirem Putinem i wtedy będzie wiedział, co zrobić w sprawie sankcji wobec Rosji. Odrzucił przy tym sugestię, że nie podjął żadnych działań przeciwko Kremlowi, wskazując na podniesienie ceł na import z Indii.
Porozmawiam z nim (Putinem - PAP) w ciągu najbliższych kilku dni i (wtedy) będę wiedział dokładnie, co zrobię
— powiedział Trump, odpowiadając na pytanie, czy nałoży dodatkowe sankcje na Rosję w związku z brakiem obiecanego spotkania przywódców Rosji i Ukrainy.
Przyznał, że jest niezadowolony z tego, że na na froncie nadal giną ludzie. Przyznał również, że myślał, że zakończenie wojny będzie łatwiejsze ze względu na jego relacje z Władimirem Putinem.
Odrzucił przy tym sugestie, że nie podjął żadnych działań przeciwko Rosji.
Czy powiedziałbyś, że nakładanie sankcji wtórnych na Indie, największego kupca (rosyjskiej ropy) poza Chinami, (…) to brak działań? Nazywasz to brakiem działań? A jeszcze nie zrobiłem fazy drugiej czy trzeciej. Ale jeśli mówisz, że nie ma działań, to powinieneś znaleźć sobie nową pracę
— powiedział poirytowany Trump do korespondenta Polskiego Radia
18:13 Spotkanie z Zełenskim
Prezydent USA zapowiedział, że niebawem spotka się on z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenski. Przyznał, że nie jest zadowolony z tego, jak na razie toczą się rozmowy pokojowe, zwracając uwagę na ogromne liczbę śmierci żołnierzy zarówno ukraińskich, jak i rosyjskim na froncie.
To nie są żołnierze amerykańscy, polscy, ale to są ludzie. Mają rodziców, żony, dzieci
— wskazywał.
18:05 Specjalne relacje
Relacje, które mamy to jest wielkie zaufanie między nami. Polska należy do specjalnej kategorii naszych przyjaciół. Mamy bardzo specjalne relacje. Nigdy nie myśleliśmy o wycofaniu wojsk z Polski. Myślimy o tym, jeżeli chodzi o inne kraje, ale jeżeli chodzi o Polskę, to nigdy byśmy tego nie zrobili. W Polsce jesteśmy na zawsze i będziemy Polsce pomagać bronić się
— wskazał prezydent Donald Trump.
Bezpieczeństwo to jest najważniejsza sprawa także dla naszych relacji. Jestem historykiem i Polacy są szczęśliwi, że mamy żołnierzy zagranicznych w Polsce. Amerykańscy żołnierze stanowią element naszego społeczeństwa. Mamy prawie 4 tysiące żołnierzy amerykańskich w Polsce i to jest ten sygnał wskazujący także dla Rosji, że jesteśmy razem, że nie za darmo chcemy znajdować się w NATO, ponieważ nasz procent PKB przeznaczany na obronność wynosi 4,7 procenta. Nie zatrzymamy się tutaj. Ja jako prezydent Polski deklaruję, że dojdziemy do 5 procent wydatków na obronność, ale dzięki obecności żołnierzy amerykańskich na polskiej ziemi jesteśmy bezpieczni
— zauważył prezydent Nawrocki.
Polska jest jednym z dwóch krajów, który płaci więcej niż powinien w ramach w NATO. I Polska zapłaciła więcej niż powinna. Przy okazji, od tej pory na moje życzenie od dwóch do pięciu podniesiono ten poziom, ale Polska była jednym z dwóch krajów, który płacił więcej niż powininna, to była bardzo dobra rzecz
— zaznaczył Trump.
17:57 Obecność wojskowa w Polsce
Prezydent Trump został zapytany przez jednego z dziennikarzy, jak długo amerykański żołniere zostaną w Polsce.
Czy pan wie coś, czego ja nie wiem?
— zapytał Trump i zapewnił, że będzie ona kontynuowana.
17:56 Uznanie dla prezydenta Dudy
Myślę, że nasze relacje z Polską są lepsze niż kiedykolwiek wcześniej. Jest to coś wyjątkowego. Nasze relacje zawsze był dobre dzięki wspaniałym ludziom takim jak prezydent Duda, który jest pańskim przyjacielem
— wskazał prezydent Trump.
17:53 Hołd dla tragicznie zmarłego pilota
Prezydent Donald Trump zwrócił uwagę, że przelot myśliwców był hołdem dla tragiczniego zmarłego polskiego pilota, który zginął w katastrofie F-16.
17:52 Wsparcie Polonii
Prezydent Karol Nawrocki zwrócił uwagę, że udało mu się zostać prezydentem w dużej mierze dzięki wsparciu Polonii.
Na mnie też głosowali
— zauważył Donald Trump.
Nasze relacje z USA są dla Polaków bardzo ważne. Są one oparte na wartościach demokratycznych
— zauważył Nawrocki i przypomniał postacie Kazimierza Pułaskiego i Tadeusza Kościuszki, którzy są wspólnymi bohaterami Polski i USA.
17:45. Rozmowa prezydentów
Polacy naprawdę bardzo pokochali swojego nowego prezydenta. Myślę, że pan prezydent cieszy się bardzo dużym szacunkiem, wykonuje fantastyczną pracę. Myślę, żę to był bardzo zacięty wyścig po prezydenturę. Bardzo doceniam pana prezydenta i bardzo doceniam całą Polskę. Bardzo się cieszę, że mogliśmy się dzisiaj spotkać
— powiedział Trump.
Chciałbym wyrazić moją wdzięczność za zaproszenie już miesiąc po moim zaprzysiężeniu, po inauguracji mojej prezydentury. To oznacza, że polsko-amerykańskie relacje są bardzo silne. Myślę, że nasze relacje nigdy nie były tak silne, jak obecne, bo są oparte na wartościach. Jeszcze raz dziękuję za pańskie wsparcie, bo to rzeczywiście była bardzo trudna kampania
— wskazał Nawrocki.
17:35. Co nas czeka?
Spotkanie z Trumpem to najważniejszy punkt wizyty polskiego prezydenta w Waszyngtonie.
W Gabinecie Owalnym prezydenci Polski i USA mają rozmawiać o bezpieczeństwie militarnym i energetycznym Polski, a także o sytuacji w Ukrainie. Następnie zaplanowano rozmowy plenarne w formule śniadania roboczego.
17:34 Pojawiły się także F 35
Następnie doszło do przelotu najnowocześniejszych samolotów F-35.
17:27 Ceremonia powitania
Po tym, jak prezydent Karol Nawrocki pojawił się przed Białym Domem, został przywitany przez Donalda Trumpa.
Politycy powitali się uściśnięciem dłoni, a potem oglądali zapowiadany przelot myśliwców F-16.
Przelot samolotów uhonorował relacje polsko-amerykańskie i pilota F-16 Macieja Krakowiana, który w ubiegłym tygodniu zginął w katastrofie.
17:26 Początek powitania
Prezydent Trump pojawił się przed Białym Domem.
17:20 Prezydent Nawrocki zmierza na spotkanie
Prezydent Karol Nawrocki opuścił Blair House i zmierza na spotkanie z Donaldem Trumpem.
Zdjęcie z podróży zamieścił w mediach społecznościowych prezydencki minister Marcin Przydacz.
17:13: Opóźnione spotkanie
Korespondent Telewizji wPolsce24 w Białym Domu Marcin Wikło przekazał, że nie są znane powody opóźnienia spotkania pomiędzy prezydentami Polski i USA.
Czekamy na przyjazd delegacji. Chyba to nie będzie prędko. Mówi się o 20-30 minutach opóźnienia, czyli pewnie jeszcze jakiś kwadrans przed nami, bo gdyby to miało się wydarzyć w tym momencie, to pewnie byśmy byli zapraszani do środka, do Gabinetu Owalnego, aby przejść na drugą stronę Białego Domu
— wskazał
Najważniejszy cel rozmów
Przyjęcie w bazie St. Andrews, zakwaterowanie w Blair House, dziś pokaz lotniczy poprzedzający rozmowy w Białym Domu - to wszystko potwierdza pozytywne, ciepłe nastawienie Donalda Trumpa do Prezydenta Karola Nawrockiego, które wyrażał jeszcze w czasie kampanii. Dziś najważniejszy cel rozmów: zacieśnienie relacji polsko-amerykańskich
— podkreślił rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz, cytowany przez KPRP.
Osiem myśliwców przeleci nad Waszyngtonem, gdy prezydent Polski Karol Nawrocki przybędzie na spotkanie z prezydentem USA Donaldem Trumpem - podała telewizja Fox News. Przelot ma uhonorować relacje polsko-amerykańskie i pilota F-16 Macieja Krakowiana, który w ubiegłym tygodniu zginął w katastrofie - przekazał Biały Dom.
