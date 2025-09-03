TYLKO U NAS

Winkler: Dobrze byłoby, by idea Fortu Trump wyszła poza fazę planistyczną. Żebyśmy dostali parasol ochronny z USA

„Dobrze byłoby, żeby w końcu idea Fortu Trump wyszła poza fazę planistyczną, żeby nawiązać współpracę i właśnie, żeby wojska amerykańskie na stałe znalazły się w dużej ilości z tak zwanym miasteczkiem, gdzie to będzie już ostateczne zaznaczenie imperium amerykańskiego w Polsce” - powiedział na antenie Telewizji wPolsce24 Krzysztof Winkler z Warsaw Enterprise Institute.

Krzysztof Winkler w programie „Bez pardonu” na antenie Telewizji wPolsce24 omówił kwestie związane z tym, czy Polska jest wielkim przyjacielem Donalda Trumpa, czy to jest biznes.

Oczywiście taki hura optymizm [po wygranej Donalda Trumpa] raczej wynikał z tego, że istniało zagrożenie, że system liberalno-lewicowy zostanie domknięty, czyli, że Demokraci wygrają wybory w 2024 roku

— wyjaśnił ekspert.

Trzeba pamiętać…

