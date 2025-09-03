”Mam wrażenie, że Donald Tusk już sprzedał polskie rolnictwo. Dogadał się z przewodniczącą KE i zaproponował rozdzielenie umowy, by samemu nie świecić oczami przed rolnikami. Ta sprawa jest już przesądzona. Co może pomóc? Protesty rolników w całej Europie” - powiedział na antenie Telewizji wPolsce24 były minister rolnictwa i rozwoju wsi Robert Telus.
Poseł PiS podkreślił w rozmowie z Mariuszem Pietrasikiem, że umowa UE z Mercosur służyć ma jedynie realizacji niemieckich interesów.
Ta umowa będzie służyła tylko Niemcom i ona jest robiona pod Niemców. W Europie prowadzi się politykę niemiecką, idącą w kierunku zwijania europejskiego rolnictwa, a tym samym polskiego rolnictwa. Dlaczego tak jest? Przemysł niemiecki chce sprzedać swoje produkty do krajów Mercosur i za to przejmuje rolnictwo
— powiedział Telus.
UE nie od dziś idzie w kierunku zwijania europejskiego rolnictwa. Ta umowa szkodzi nie tylko rolnikom, ale też bezpieczeństwu żywnościowemu. Jeżeli ograniczą nam np. hodowlę drobiu o 70 proc. - o czym mówi się w UE – to będzie sprowadzane mięso z krajów Mercosur. A co się stanie, jeśli nie dopłynie statek? Nie będziemy mieli produktu i zagrożone będzie bezpieczeństwo Europy
— dodał.
Rozdzielenie umowy
Prowadzący Mariusz Pietrasik pytał, dlaczego rząd nie zablokował takiego trybu przyjmowania umowy UE z Mercosur, aby rozdzielić część polityczną od merytorycznej, co doprowadziłoby do sytuacji, w której w Polsce tej umowy nie trzeba ratyfikować, zgodnie z konstytucją.
Zgodnie z tym, co chcą zrobić, bo tak naprawdę dziś nie wiemy, czy tak zrobią. Tak naprawdę chcą rozdzielić na te dwie umowy i nie ratyfikować w Polsce. Donald Tusk realizuje w Polsce politykę niemiecką, a to jest w interesie Niemiec, żeby ograniczyć produkcję w Polsce, zwłaszcza rolniczą
— mówił Robert Telus.
PSL zabił rolnictwo?
Były szef MRiRW podkreślił, że Polskie Stronnictwo Ludowe przyłożyło rękę do „zabicia polskiego rolnictwa”.
Dziwię się politykom PSL, którzy wywodzą się ze wsi, stoją na dożynkach w pierwszych rzędach, a tak naprawdę zabijają polskie rolnictwo tą decyzją. Minister Krajewski i PSL będzie symbolem zabicia polskiego rolnictwa. To naprawdę idzie w tym kierunku. (…) Rolnik już nie głosuje na PSL
— uzupełnił.
Polska straciła wielką szansę, kiedy mieliśmy prezydencję. Przez pół roku to Polska decydowała o agendzie rozmów w UE. Nic nie zrobiono, żeby budować większość blokującą
— podkreślił.
Przesądzone…
Pietrasik pytał Telusa, czy sytuacja ta jest jeszcze do odwrócenia.
Mam wrażenie, że Donald Tusk już sprzedał polskie rolnictwo. Dogadał się z przewodniczącą KE i zaproponował rozdzielenie umowy, by samemu nie świecić oczami przed rolnikami. Ta sprawa jest już przesądzona. Co może pomóc? Protesty rolników w całej Europie
— powiedział Robert Telus.
Wiemy, że Karol Nawrocki będzie w Rzymie rozmawiał z premier Meloni. Znając prezydenta, to będzie na temat tej mniejszości blokującej rozmawiał i będzie walczył o nasze sprawy rolnicze
— wskazywał Telus.
