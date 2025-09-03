Rzymkowski, Olbryś, Subocz i Jach. To oni wchodzą do Sejmu na miejsca obecnych ministrów w KPRP. Ważne postanowienie Hołowni!

Marszałek Sejmu Szymon Hołownia na podstawie art. 251 § 5 Kodeksu wyborczego wydał postanowienia o obsadzeniu wygasłych mandatów w okręgach wyborczych nr 11, 24, 40 i 41. Mandaty te wygasły z dniem 7 sierpnia br. w związku z powołaniem sprawujących ich posłów na stanowiska w Kancelarii Prezydenta” - poinformował Sejm RP na platformie X.

Jak wskazano w oficjalnym komunikacie, Tomasz Piotr Rzymkowski wstąpi na miejsce posła Marcina Pawła Przydacza, wybranego z listy kandydatów Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość w okręgu wyborczym nr 11 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Sieradzu.

Bogumiła Olbryś wstąpi na miejsce posła Adama Andruszkiewicza wybranego z listy kandydatów Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość w okręgu wyborczym nr 24 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Białymstoku

— napisano.

Kto zastąpi Pawła Szefernakera?

Czytamy też, że Marek Andrzej Subocz wstąpi na miejsce posła Pawła Macieja Szefernakera wybranego z listy kandydatów Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość w okręgu wyborczym nr 40 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Koszalinie.

Michał Jach wstąpi na miejsce posła Zbigniewa Boguckiego wybranego z listy kandydatów Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość w okręgu wyborczym nr 41 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Szczecinie

— wskazano.

Zgodnie z art. 103 ust. 1 Konstytucji mandatu posła nie można łączyć między innymi z zatrudnieniem w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

