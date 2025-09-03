„Marszałek Sejmu Szymon Hołownia na podstawie art. 251 § 5 Kodeksu wyborczego wydał postanowienia o obsadzeniu wygasłych mandatów w okręgach wyborczych nr 11, 24, 40 i 41. Mandaty te wygasły z dniem 7 sierpnia br. w związku z powołaniem sprawujących ich posłów na stanowiska w Kancelarii Prezydenta” - poinformował Sejm RP na platformie X.
Jak wskazano w oficjalnym komunikacie, Tomasz Piotr Rzymkowski wstąpi na miejsce posła Marcina Pawła Przydacza, wybranego z listy kandydatów Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość w okręgu wyborczym nr 11 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Sieradzu.
Bogumiła Olbryś wstąpi na miejsce posła Adama Andruszkiewicza wybranego z listy kandydatów Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość w okręgu wyborczym nr 24 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Białymstoku
— napisano.
Kto zastąpi Pawła Szefernakera?
Czytamy też, że Marek Andrzej Subocz wstąpi na miejsce posła Pawła Macieja Szefernakera wybranego z listy kandydatów Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość w okręgu wyborczym nr 40 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Koszalinie.
Michał Jach wstąpi na miejsce posła Zbigniewa Boguckiego wybranego z listy kandydatów Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość w okręgu wyborczym nr 41 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Szczecinie
— wskazano.
Zgodnie z art. 103 ust. 1 Konstytucji mandatu posła nie można łączyć między innymi z zatrudnieniem w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
