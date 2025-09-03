Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/739468-rzymkowski-olbrys-subocz-i-jach-to-oni-wchodza-do-sejmu

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.