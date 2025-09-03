Komisja Europejska przyjęła umowę handlową z blokiem państw Ameryki Południowej, Mercosur. Wiadomość ta zelektryzowała media społecznościowe, w których zdecydowanie dominują krytyczne, a nawet gniewne komentarze. „Zdrada polskiej wsi stała się faktem” - napisał na X europoseł PiS Michał Dworczyk.
Zaproponowała porozumienie tymczasowe, które będzie obowiązywać do czasu ratyfikowania całościowej umowy przez parlamenty narodowe. Wejdzie ono w życie po zgodzie PE oraz 15 państw członkowskich UE.
Decyzję o przyjęciu ostatecznego tekstu umowy, która została zawarta w grudniu 2024 r. z Argentyną, Brazylią, Paragwajem i Urugwajem, podjęło dziś kolegium komisarzy. Zdecydowało ono także o ścieżce ratyfikowania umowy.
Zanim całość zostanie ratyfikowana przez parlamenty wszystkich krajów członkowskich, KE proponuje porozumienie tymczasowe. Jego przyjęcie będzie wymagać zgody Parlamentu Europejskiego oraz krajów członkowskich w Radzie UE. Rada UE podejmie decyzję większością kwalifikowaną, co oznacza, że musi się za nią opowiedzieć 15 państw stanowiących 65 proc. ludności UE.
„Zdrada polskiej wsi”
Donald Tusk nie zrobił nic żeby przeciwstawić się umowie UE-Mercosur. Człowiek, którego nikt w Europie miał nie ograć jest grabarzem polskiego rolnictwa
— podkreślił na X Mariusz Błaszczak.
Zdrada polskiej wsi stała się faktem‼️ Umowa Mercosur przyjęta przez UE, Donald „nikt mnie nie ogra w Europie” Tusk poniósł kolejną klęskę. Tylko Polski szkoda
— napisał na X Michał Dworczyk, europoseł PiS, były szef KPRM.
Umowa UE - Mercosur z pozytywną opinią Komisji Europejskiej - Polska i rolnicy zapłacą za to wysoką cenę❗ Stało się - Donald Tusk został ponownie ograny, mimo tego, że ma w Unii Europejskiej swojego człowieka Piotra Serafina - komisarza odpowiedzialnego za budżet. Kolegium komisarzy zaakceptowało umowę handlową z państwami Ameryki Południowej - Mercosur. Na rynek Unii Europejskiej trafią ogromne ilości tańszego mięsa wołowego, drobiu czy produktów rolnych, produkowanych przy niższych standardach jakościowych, środowiskowych i sanitarnych niż obowiązują w Europie. To nierówna konkurencja, która może zniszczyć dorobek polskich rolników. Polska, zamiast budować przewagę konkurencyjną i wspierać rodzimą produkcję, będzie musiała zmagać się z napływem towarów powstających przy kosztach, które w naszych warunkach są niemożliwe do osiągnięcia. To zagrożenie dla tysięcy rodzinnych gospodarstw oraz wzrost zależności od importu żywności spoza UE. Zatem pojawia się pytanie, kto na tym zyska? Niemcy - to państwo ma najwyższą wartość eksportu do krajów Mercosur. Jak to mówi Donald Tusk: „Czego nie rozumiecie?”. Walka o zatrzymanie tego szaleństwa wciąż trwa. Umowa teraz trafi do Rady Unii Europejskiej i Parlamentu Europejskiego. Jest szansa, żeby jeszcze to zatrzymać, ale trzeba to wykorzystać, na pewno o wiele skuteczniej niż podczas prezydencji Polski. Panie Donaldzie, do dzieła!
— apelował europoseł Piotr Müller, były rzecznik rządu Mateusza Morawieckiego.
Mercosur „wykończy” w Polsce hodowców mięsa, ubojnie, mleczarnie, masarnie i cukrownie. Brak wymagań (SENT) dla towarów z Ukrainy „wykończy” sadowników, rolników i przemysł owoców miękkich. Prawie 2 lata rządów koalicji Pana Tuska + PSL. Na wsi już nikt się nie uśmiecha❗️
— zaznaczył eurodeputowany PiS Bogdan Rzońca.
Umowa UE–Mercosur niszczy konkurencyjność polskich rolników i uderza w zdrowie konsumentów. To nie handel – to sabotaż bezpieczeństwa żywnościowego
— napisał Mariusz Kamiński, były szef MSWiA.
Umowa UE–Mercosur to zdrada polskiej wsi❗️ Polscy rolnicy nie będą w stanie konkurować z produktami powstającymi przy użyciu hormonów, pestycydów i metod zakazanych w Europie. Bruksela chce, żebyśmy przyjęli tani import z Ameryki Południowej, a sami nakładają na nas coraz bardziej absurdalne „zielone” przepisy. Zyski z umowy trafią głównie do niemieckiego i francuskiego przemysłu samochodowego, a koszty poniesie Polska
— ocenił Maciej Wąsik.
Na umowie Mercosur najbardziej zyskują Niemcy, a najbardziej traci - Polska. To jest powód, dlaczego Tusk „dał się ograć” w Brukseli
— podkreślił Marcin Romanowski.
Fatalna komunikacja
Komunikacja level koalicja 13 grudnia. Obie wypowiedzi dzieli kilka minut⤵️ Tusk: nie ma innych państw, które chcą blokować umowę z Mercosur. Trzeba rozmawiać jak łagodzić skutki tej umowy. Kosiniak-Kamysz: walczymy o mniejszość blokującą
— napisał Mateusz Kurzejewski, wicerzecznik PiS.
Jestem po spotkaniu z ministrem ds. europejskich Węgier panem Jánosem Bóką. Rozmawialiśmy na temat umowy o wolnym handlu Unia Europejska - Mercosur. Walczymy o przystąpienie Węgier do mniejszości blokującej. Przedstawiłam stanowisko Polski i europejskich rolników w tym zakresie. Wkrótce rozmowy z Włochami. Mamy nadzieję, że uda się pokrzyżować plany von der Leyen!
— wskazywała Anna Bryłka z Konfederacji.
