Posłowie PiS przedstawili swoje stanowisko wobec projektu budżetu państwa na 2026. „Taka katastrofa finansów publicznych, z jaką mamy do czynienia, jest rezultatem nieudolności tego rządu” – podkreślił Mariusz Błaszczak, były minister obrony narodowej na konferencji prasowej. „Tego rodzaju rządzenie doprowadzi do kompletnego załamania finansów publicznych” – wskazał Zbigniew Kuźmiuk. Jak dodał Andrzej Śliwka, „ten nieudolny i skompromitowany rząd doprowadza Polskę na skraj bankructwa”.
„To jest manipulacja”
Jak wskazał Mariusz Błaszczak, „pojawia się twierdzenie, że rekordowo wysoki deficyt budżetu państwa jest spowodowany wysokimi nakładami na obronność”.
To jest manipulacja
— podkreślił.
Możemy się spodziewać tego, że znowu pieniądze nie zostaną wydane na wzmacnianie polskiego wojska. Nakłady na modernizację wojska będą niższe od tych zapisanych w obecnym, ze względu na to, że wydatki majątkowe zostały zmniejszone o ponad 9 mld zł
— wyjaśnił były minister obrony narodowej.
Minister aktywów państwowych zapowiedział prywatyzację PGZ poprzez wprowadzenie na giełdę. Jeżeli do tego dojdzie, to Polska straci kontrolę nad polskim przemysłem zbrojeniowym
— zastrzegł polityk.
Taka katastrofa finansów publicznych, z jaką mamy do czynienia, jest rezultatem nieudolności tego rządu
— podkreślił Mariusz Błaszczak.
„Widać zapaść dochodową”
Zbigniew Kuźmiuk zaznaczył, że „na przestrzeni 3 budżetów, przedłożonych przez ten rząd, widać zapaść dochodową”.
My, w ciągu 8 lat, podwoiliśmy dochody budżetowe z 289 na 575 mld zł. Kolejne budżety przygotowane przez rząd Tuska pokazują, że te dochody rosną w sposób symboliczny. Tamten rok skończył się wykonaniem na poziomie 600 mld zł
— wskazał poseł PiS.
W tym roku dochody zaplanowano na poziomie 630, a wszystko wskazuje na to, że będzie tylko 604, a na następny rok planuje 647 mld zł dochodów. To oznacza, że w ciągu 3 lat dochody wzrosną zaledwie o 70 mld zł
— wyjaśnił.
Podkreślił, że jest „to skutek politycznego przyzwolenia na niepłacenie podatków przez bliskich i znajomych ‘królika’”.
Drugą rzeczą, na którą chcę zwrócić uwagę, to jest tempo zadłużania naszego kraju. Sumarycznie, w ciągu 3 lat, obecni rządzący na czele z Donaldem Tuskiem zadłużą Polskę na astronomiczną kwotę 1 bln 100 mld zł. Jak najszybciej musimy zakończyć misję rządu Tuska, bo rzeczywiście tego rodzaju rządzenie doprowadzi do kompletnego załamania finansów publicznych
— ocenił Zbigniew Kuźmiuk.
„Pompujemy zadłużenie za granicą”
Andrzej Śliwka powiedział, że „ten nieudolny i skompromitowany rząd doprowadza Polskę na skraj bankructwa”.
Jeżeli spojrzymy na projekt budżetu na 2026 r., mamy do czynienia z sytuacją, że te wszystkie patologie z budżetu na rok 2025 zostały powielone. Pompujemy zadłużenie za granicą, co jest bardzo niebezpieczne dla prowadzenia spójnej polityki gospodarczej i fiskalnej
— ostrzegł polityk.
Ten rząd nie potrafi zarządzać finansami publicznymi. Oni kłamią, mówiąc o tym, że ten deficyt jest związany z wydatkami na obronność. W projekcie budżetu na 2026 jest to 118 mld zł. Tyle minister obrony narodowej będzie miał środków z budżetu państwa. To mniej o ponad 4 mld zł niż w ubiegłym roku. To wielka kompromitacja Władysława Kosiniaka-Kamysza, bo nie jest w stanie nic załatwić, jeżeli chodzi o pozyskiwanie środków na obronność
— zastrzegł.
Na etapie prac parlamentarnych będziemy chcieli złożyć poprawki w tym zakresie, bo nie wyobrażamy sobie, żeby oszczędzać na bezpieczeństwie
— podkreślił Andrzej Śliwka.
